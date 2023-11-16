İmamoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'nun "CHP\'yi ona kaptırmayın, direnin" dediği iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinden parti listesine giren isimlerin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu'nun bu isimlere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği iddiasına "Mümkün bile görmüyorum. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN BAKANLIĞA KENTSEL DÖNÜŞÜM TEPKİSİ

İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında yıkılan İş Bankası Mensupları Sitesi'nin İncirli Parseline ziyarette bulundu. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, bakanlığa kentsel dönüşüm eleştirisinde bulundu. İmamoğlu, "Kurum ve kuruluşları yok sayan, TOKİ gibi bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurmak bir çözüm değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SÖZLERE YANIT VERDİ

İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinden parti listesine giren isimlerin Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu'nun bu isimlere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği iddiasına da yanıt verdi.

"BU HABERLERLE BİZİM ARAMIZI BOZAMAZLAR"

İmamoğlu, "Ben gazete küpürünü ister istemez basın özetinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. Niye referans alınamaz, düşünün ki baba-oğlu ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın beni CHP'nin en tarihi en önemli kurultayında kurultay başkanı yapan sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar" ifadelerini kullandı.