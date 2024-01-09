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İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a yüklendi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek" dedi.

09.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 15:01
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31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy Baruthane yapılarının açılış törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

"BU MİLLET HADDİNİZİ BİLDİRECEK"

İsim vermeden rakibi Murat Kurum'a yüklenen İmamoğlu, "Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Belli ki sayın bakanla olan fotoğraf, bu işin ne yazık ki belli ayarları ve dengeleri ülkemizde bu yeni rejimle beraber bozuldu. Ülkemizin belli bakanlıkları ya da kuruluşları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlar hassasiyetle yaklaşmalıdırlar. Ama yeni sistem başta sayın cumhurbaşkanının şahsi duruşu dili ve tavrıyla beraber onun atadığı bakanların tutumlarıyla başka bir yere evrildi. Ama biz buna alışığız.

İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek

"FOTOĞRAFI ÖNEMSEMİYORUM"

Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum çünkü İstanbul'da yaklaşık 20 küsür yıldır iktidar olan siyasi aklın yaklaşık 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir siyasi aklın çözüm bulamadığı işleri biz ihya ettik. Yapıyoruz. Bunun gibi çamura, dönmüş yapıları ecdat yadigarı diyerek hayata kazandırıyoruz. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çektirmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek için değil milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Bana başarılar, onlara topyekûn başarılar.

"BU İŞİN TEK BAŞINA ÇÖZÜMÜ OLMAZ, OLAMAZ"

(Kurum'un topyekun açıklamasına) İstanbul'un kentsel dönüşüm ile olan mücadelesi 99 depreminden beri devam ediyor. Son 25 yıldır verilen bu mücadele aynı hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un kendine gelme süresi 80-90 yıl. Yalvardık yakardık ısrar ettik bu işi bütünlükçü bir yapıya getirelim diye. Bu işin tek başına çözümü olmaz. İçimizi tamamen Bakan Kurum'a dökmüş bir belediye olarak, görüşmeler kesilmiş (işaret parmağıyla) bu şekilde yol göstermişlerdir. Bu işin tek başına çözümü olmaz, olamaz, olmamıştır da. Ama bu işin şöyle bir çözümü vardır topyekûn. Ben Kurum'un 'topyekûn' ifadesini anlıyorum ama topyekûn seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim. Bütün depremle ilgili mücadele millidir ama İstanbul'a dair daha büyük bir milli sorumluluk vardır çünkü beka sorunudur. Ben hâlâ aynı masada çalışmaya ve o masanın neferi olmaya hazırım. bir adım geri atmam, o masada olmaktan onur duyarım gelin konuşalım.

"ARKAMDA KİMİN KOŞTUĞUNA BAKMAM"

Rakibin pozisyonuna bakmadan kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu gibi sürece odaklı ve her daim rekor kıracak şekilde koşuya hazır bir adayım. Arkamda kimin koştuğuna bakmam, ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonuçları Allah bilir."


İmamoğlu\'ndan Kurum\'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024\'te bildirecek
YORUMLAR (19)
  • soner yavuz: sen işini bilen kılıcını kuşanan adamsın ekrem başkan meyve veren ağaç herzaman taşlanır 31 martta yine kabus yaşatacaksın sen çünki istanbul halkı kimin ne olduğunu gördü Yanıtla 158 281
  • bülent C.: 20 yıl öncesi değil 5 yıl öncesinde İBB nin hiç bu kadar borcu olmamıştı. Kentsel dönüşüm sıfır. Trafik her gecen gün daha kötü. Sokak köpeklerini bile toplayamadılar. Ulaşıma , suya öyle bir zamlar yaptıkı. Allah korusun şu an deprem olsa bittik. Türkiye biter. İnşallah Murat kurum geldiğinde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri hız kazanacak. Deprem gerceğini unutmayın. Sevdiklerinizi düşünün . Yanıtla 216 116
  • Kerem Oğuz: Sen daha ağzınla kuş tutsan boş eko Yanıtla 169 74
  • Serkan Basar: şaka bir yana ekrem başkan yorum beğenmelere bakarsan bayağı bir kişinin hortumunu kesmişsin :) oyumuz yine sana Yanıtla 70 152
  • Harun Tanışık: Aklı olan istanbula ihanet ettigini söyleyen istanbulu 25 sene yönetip beton şehre dönüstüren bir partiye oy vermez Yanıtla 66 114
  • Alperen Umut: EKONUN EGOSU YİNE TAVAN YAPMIŞ :)) Yanıtla 114 36
  • Dursun Çakır: Haklısın başgaaan onlar kötüler, ama sen onlardan daha kötüsün, bunu yaşadık gördük.. Yanıtla 115 34
  • ALI YANIK: 31 Mart akşamı Fenerli, Cimbomlu, Karakartallı demeden donatacağız 4 bir yanı bayraklarla... Seninleyiz Büyük Başkan... Yanıtla 26 95
  • Ali Arslan: Keşke soy adı ego olsa cuk diye otururdu valla. 72 20
  • Batı İzolasyon: Neyse meyvesi laaa olm ağaçlar kurudu canım başkanım ekremcim mübarek İstanbul harici her yerde ?????? 0 0
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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

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