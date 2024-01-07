İmamoğlu\'ndan Kurum\'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi heyecan dorukta. Adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u seçerken adaylığını da kendisine tebliğ etti.

Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

MURAT KURUM'UN KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

AK Parti'nin İBB Başkan adaylığını tebliğ ettiği eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Kurum, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM

AK Parti'de yaşanan gelişme sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne yorum yapacağı merak konusu olmuştu. Bu sabah sosyal medya hesabından bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" ifadelerini kullandı. Videoda İmamoğlu'nun 5 yıllık süreçteki icraatları yer aldı.