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İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olacağının basına sızması sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İmamoğlu'nun "16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" notuyla paylaştığı videoda 5 yıllık icraatlarından örnekler yer aldı.

07.01.2024 - 08:03,  Güncelleme: 08:34
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi heyecan dorukta. Adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u seçerken adaylığını da kendisine tebliğ etti.

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

MURAT KURUM'UN KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

AK Parti'nin İBB Başkan adaylığını tebliğ ettiği eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Kurum, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM

AK Parti'de yaşanan gelişme sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne yorum yapacağı merak konusu olmuştu. Bu sabah sosyal medya hesabından bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" ifadelerini kullandı. Videoda İmamoğlu'nun 5 yıllık süreçteki icraatları yer aldı.

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
İmamoğlu\'ndan Kurum\'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
YORUMLAR (1)
  • ALPEREN UMUT: Zannedersin 16 milyonun hepsinin oyunu aldı ekocuğumda kibir yine tavan yapmış :)) Yanıtla 3 1

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi - Son Dakika
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