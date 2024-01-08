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İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum hakkında açıklamada bulundu. Kurum karşısında şansının ne olacağı sorusuna İmamoğlu "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım'' yanıtını verdi.

İmamoğlu\'ndan Murat Kurum\'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
08.01.2024 - 20:06,  Güncelleme: 20:33
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum hakkında ilk yorum geldi. İmamoğlu, "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u olarak duyurulmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"MURAT KURUM'DAN ÖNCE NE KADAR ŞANSLIYSAM BUGÜN DE O KADAR ŞANSLIYIM"

Reuters'e konuşan İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım."

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığına ilk yorum
Ekrem İmamoğlu

"KAYBETMEYİ AKLIMIN UCUNA BİLE GETİRMİYORUM"

İstanbul'un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

Yerel seçimdeki seçimdeki ittifaklarla ilgili de konuşan İmamoğlu, 5 yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydederek, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığına ilk yorum
Murat Kurum

İmmaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama siyasi partilerin tercihleriyle, onlara oy veren insanların tercihleri aynı oranda değişir mi, ya da evrilir mi o konuda emin değilim. Çünkü yerelde oluşan o dönemdeki ittifakın, İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından büyük oranda olgunlaştırıldığını unutmamak lazım. İstanbul'da bu süreci olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence insanlara muazzam bir tat verdi. Şimdi o beş yılın sınavını Ekrem İmamoğlu iyi verirse bunun daha da güçlenebileceğini düşünüyorum. Yani çekim kuvvetinde siyasi partilerin çizdiği yön mü, yoksa toplumun bu ittifaka duyduğu hassasiyet üzerinden onların çektiği yön mü etkin olacak, bunu bu yarışta göreceğiz"

YORUMLAR

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler - Son Dakika
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