İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik büyük ses getirdi. Haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok" ifadelerini kullandı.

10.08.2024 13:55  Güncelleme: 14:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. 4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

"Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

İki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.


İmamoğlu\'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Mehmet Csr: Durust ınsan cmhurbaskanım ılerde oyumuz hep chp 273 302 Yanıtla
  • Hayinsavar: yiyin efendiler 257 21 Yanıtla
  • Ali Kır: herseyyyy çok güzel oluyorrrrrr 239 25 Yanıtla
  • Adem Fenerli: Evet sizin kitke bişey anlamaz onda ses etmezler hizmet yok sen gez toz 239 17 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Asıl sorulması gereken soru şu... Paris olimpiyatlarına harici katılanların giderlerini kim nasıl karsıladı... Herkes dürüst ama bakıyorsunuz devletin kasası boşaldıkça boşalıyor. Gariban yine gariban... 202 15 Yanıtla
  • zekeriya dilman: kim hesap vermiş ki siz hesap vereceksiniz 164 22 Yanıtla
  • Ali yildirim: Resmen milletin aklıyla dalga geçiliyor. İstanbul’un adını kullanarak her nimetten yararlanmak 142 9 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: yav he he bide biraz samimi gelsen olacak bu iş ama 126 11 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Orda bulunmak degil aileleri. Parası odendimi konu bu.yoksa yakısır olmalıda zaten. saray torpil ucak bileti bankamatik memuru bedava yurtdısı burs vs bir ton konu israfistemeyen secti sizi sıkıntı burda. 32 61 Yanıtla
  • mustafa sagdic: avrupa sampiyonasina giden kafile den de bahsedin daaa. 34 35 Yanıtla
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