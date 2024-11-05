İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

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İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararlarının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili siyasi partilerden randevu talep eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, MHP lideri Bahçeli ret yanıtı vermişti. Bahçeli'nin ''Ekrem Bey'in siyasetini tasvip etmiyorum'' sözlerine yanıt veren İmamoğlu, ''Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bu kişisel fikridir asla bize ne yapışır, ne dokunur.'' dedi.

05.11.2024 12:45  Güncelleme: 12:58
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İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararları kamuoyu gündeminde sıcaklığını korurken siyasilerden de art arda hamleler geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere AK Parti dışındaki siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiğini söyledi ve "İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler tarafından Bahçeli'nin randevu talebine yanıtı soruldu. İmamoğlu şunları söyledi:

"İstismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Ailemizde de kişisel yaşamımda da siyaset kültürümüzde de CHP'li olmanın kültüründe de var olan bir şeydir. Bundan asla hiç kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim, edemez de. Bu kişisel fikridir ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme tarzı da kişisel fikridir ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Sonuçta TBMM çatısı altında, bütün yerel yönetimleri temsil eden TBB Başkanı olarak, ki bunun içinde haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan TBB'nin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah diye temennide bulunayım."

İmamoğlu\'ndan \'\'Siyasetini tasvip etmiyorum\'\' diyen Bahçeli\'ye jet yanıt

İçişleri Bakanlığı, Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Kayyum, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Muammer Gökçetin:
    CHP Genel Başkanı oldun da bizim mi haberimiz yok Sayın İmamoğlu hangi sıfatla Tüm partilerin Genel başkanlarından randevu talep ederek görüşme istiyor onu anlamadım. Anlayan varsa bir adım öne çıksın. 59 33 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    bahçeli vatanı seveni,vatanı boleni, iyi bilir. 54 33 Yanıtla
  • stanciu george:
    ulkemde pontus ıstemıyorum 19 9 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    dantelli ceyizler sandıktan cıktı artık sana bakmazlar baskanım 11 12 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sen rahat ol başkanım.. O sözleri söyleyen şeyi kimsenin pek salladığı yok 5 12 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    diyarbakır lı bir genç kkoglu na açık mikrofon programında soru sormuştu o gencimiz kadar miliyetci olabilseniz keşke chp nin yaptığı siyaset bu ülkenin sonunu getirecek 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya bir günde konuşma İmamoğlu 5 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Devlet Bahçeli hepsini ters köşe yaptı. herkesin maskesini düşürdü adam gibi adam Devlet Reis 4 3 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Fransa, Almanya, Yunanistan da fing attın daha Azerbaycan da izin Yok senin sen bu ülke için tehlikesin bir yılda 4 defa Yunanistan ziyareti nedir Ayasofya yi sen nasıl bir siyasi hamle olarak orda konuşursun.sen Atatürk çü falan değilsin.zaten oğlu ile biten soysimler nasıl bir araya geldiniz onuda anlamış değilim 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O da inunkini tasvip etmiyorsa mesela 180 derece donusu 0 0 Yanıtla
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