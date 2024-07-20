Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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Politika

Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış

Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş\'tan dikkat çeken çıkış

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda İBB Başkan adayı olup olmayacağına dair soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Dedetaş, bu durumun onur verici olduğunu ancak şu an için Üsküdar'a odaklandığını belirtti. Ayrıca, siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu ve gündemin nasıl gelişeceğinin belli olmadığını vurguladı.

20.07.2024 10:00
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde İBB Başkan adaylığına nasıl baktığı yönündeki soruya yanıt verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan ve yarışı kazanan Sinem Dedetaş'ın ismi "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki yeni İBB Başkanı" olarak kamuoyunda gündeme geliyor. Gözlerin üzerine çevrildiği Dedetaş ise bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"İBB BAŞKAN ADAYLIĞINA GİDER MİSİNİZ?"

Fatih Altaylı, "Herke size baktığında şunu görüyor, İstanbul'un bir sonrakibüyükşehir belediye başkanı siz olacakmışsınız gibi bir hava var. Böyle bir fikriniz var mı? Başınıza bela açmak istemem, parti içerisindeki okları üzerinize çevirmek istemem ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderse siz de İBB Başkan adaylığına gider misiniz?" diye sordu.

"SİYASETTE 24 SAAT ÇOK UZUN BİR SÜREDİR"

Dedetaş, bu soıtuya "Çok güzel bir yakıştırma. Bunu duyuyorum. Biz kendi içimizde bunları konuşmuyoruz çünkü Üsküdar'a odaklanmamız lazım. Zihin başka yere dağılmamalı. Tabi çok onur verici bir şey. Şunu da biliyorum; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden bu gündemin nasıl olacağı, nasıl gelişeceği belli olmayacağı için biz kendi konularımız arasına bunu almıyoruz. En azından layık görülmek bile mutluluk verici." yanıtını verdi.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Sinem Dedetaş, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına, Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamış ardından RINA' da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini yürüten Sinem Dedetaş, bu görevi süresince, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile ar-ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.

Gemi inşaatı ve işletmeciliğinde, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler temel çalışma konularıdır.

2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Dedataş 2019'da da İBB Şehir Hatları Genel Müdürü olmuştu.

Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Sinem Dedetaş, Üsküdar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış - Son Dakika

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