İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi? - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne diploma hakkında işlem yapılması talebini iletti. Bu gelişme üzerine herkes aynı soruyu soruyor? İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi? Detaylar haberimizde...

26.02.2025 10:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne diploma hakkında işlem yapılması talebini iletti.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞER Mİ?

Tartışmalar devam ederken İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düşüp düşmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Yapılan araştırmaya göre; bir şahsın belediye başkanı olabilmesi için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN LİSANS KRİTERİ VAR

Büyükşehir belediye başkan adayı olmak için de en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ve belediye başkanlığı görevini yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel sağlık koşullarına sahip olmak şartları da aranır.

İmamoğlu\'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi? - Son Dakika

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