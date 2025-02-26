İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne diploma hakkında işlem yapılması talebini iletti.
Tartışmalar devam ederken İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düşüp düşmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Yapılan araştırmaya göre; bir şahsın belediye başkanı olabilmesi için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor.
Büyükşehir belediye başkan adayı olmak için de en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ve belediye başkanlığı görevini yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel sağlık koşullarına sahip olmak şartları da aranır.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi? - Son Dakika
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