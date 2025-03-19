İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekipler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

19.03.2025 09:34
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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu\'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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