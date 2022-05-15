İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepki gösteren vatandaşlar CHP'nin adeta telefonlarını kilitledi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepki gösteren vatandaşlar CHP'nin adeta telefonlarını kilitledi

15.05.2022 13:04
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepki gösteren vatandaşlar CHP'nin adeta telefonlarını kilitledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz ziyareti gündemden bir türlü düşmüyor. CHP Genel Merkezi'nin haftalık raporuna göre, vatandaşların geçen hafta partiye ulaşan gündeme dair değerlendirmelerinde ilk sırada 139 kez ile "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepkiler" yer aldı. Vatandaşların CHP Genel Merkezi'ne görüşlerini telefon ve elektronik posta yoluyla ulaştırdıkları ve İmamoğlu'nun ziyaretine yönelik tepkilerin telefonları en çok çaldıran olay olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üç kenti kapsayan Karadeniz ziyaretinde, beraberindeki gazeteciler ve yapılan açıklamalar nedeniyle yaşanan tartışmanın yansımaları raporlara da geçti.

444 ELEKTRONİK POSTA YOLLANDI

CHP Genel Merkezi'nin yurttaşların başvurularını içeren haftalık raporuna göre 2-8 Mayıs tarihleri arasında 554'ü telefon, 444'ü elektronik posta yoluyla binin üzerinde yurttaş parti merkezine ulaşarak çeşitli konularda görüş ve taleplerini iletti.

"İLK SIRADA KARADENİZ GEZİSİNE TEPKİLER YER ALIYOR"

Telefon ve elektronik posta yoluyla bildirilen görüş ve taleplerden 569'u gündeme dair değerlendirme içeriyor, diğerleri talep ve şikayetleri yansıtıyordu. Gündeme dair değerlendirme içeren başvurularda ilk sırada 139 kez ile "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepkiler" yer aldı. Gazete Duvar'ın haberine göre söz konusu rapor her hafta MYK'ya iletiliyor.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Artvin, Rize ve Trabzon'a gerçekleştirdiği gezi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bir belediye başkanının Karadeniz'de mitingler yapmasını "tuhaf" karşılayan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirirken, birçok muhalif isim de gazeteci Nagehan Alçı'nın geziyi takip eden isimlerin arasında yer almasını eleştirdi. Hatırlanacağı üzere bu isimler arasında ünlü piyanist Fazıl Say ve komedyen Şahan Gökbakar gibi popüler isimler de yer alıyordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepki gösteren vatandaşlar CHP'nin adeta telefonlarını kilitledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepki gösteren vatandaşlar CHP'nin adeta telefonlarını kilitledi - Son Dakika
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