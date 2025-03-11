İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var

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Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası İstanbul'un yeni belediye başkanının kim olması gerektiğine dair yapılan ankette, en çok oyu Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık aldı.

11.03.2025 12:15  Güncelleme: 12:28
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası İstanbul'un yeni belediye başkanının kim olması gerektiğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı.

BİRİNCİ SIRADA MURAT ÇALIK VAR

1-6 Mart tarihleri arasında Piar Araştırma tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre; katılımcıların en çok tercih ettiği isim yüzde 17.1 ile Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık oldu.

Ankette öne çıkan diğer isimler ise şu şekilde:

İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var

FARKLI GÖRÜŞLER HAKİM

Anket sonuçları, İstanbul'da İmamoğlu'nun yerine geçecek isim konusunda kamuoyunda farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koyarken, önümüzdeki süreçte bu konudaki tartışmaların daha da artması bekleniyor.

İmamoğlu\'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var - Son Dakika
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