İmamoğlu\'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz bir isim var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası İstanbul'un yeni belediye başkanının kim olması gerektiğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı.

BİRİNCİ SIRADA MURAT ÇALIK VAR

1-6 Mart tarihleri arasında Piar Araştırma tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre; katılımcıların en çok tercih ettiği isim yüzde 17.1 ile Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık oldu.

Ankette öne çıkan diğer isimler ise şu şekilde:

FARKLI GÖRÜŞLER HAKİM

Anket sonuçları, İstanbul'da İmamoğlu'nun yerine geçecek isim konusunda kamuoyunda farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koyarken, önümüzdeki süreçte bu konudaki tartışmaların daha da artması bekleniyor.