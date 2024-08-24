İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı

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Bir etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak isteyen engelli bir vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından tartaklanıp alandan dışarı çıkarıldı. Gözyaşları içinde basın mensuplarına açıklama yapan vatandaş, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu." dedi.

24.08.2024 17:57  Güncelleme: 18:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, bir etkinlikte İmamoğlu'ndan iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça alandan dışarı çıkardı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun da yer aldığı bir etkinlikte infiale yol açan anlar yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN KORUMLARI ENGELLİ VATANDAŞI YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDI

İş istemek ve konuşmak için İmamoğlu'na ulaşmaya çalışan engelli bir vatandaş, koruma engeline takıldı. Vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından tartaklanarak alandan uzaklaştırıldı.

"İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Salon dışında basın mensuplarına konuşan vatandaş, gözyaşlarına hakim olamayıp, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Ulaş Kepe: Bırakın şu karalama haberlerini.İş bulma kurumumu ibb başkanı.Adama o şekilde koşarak gelirse engelli de olsa engelsizde olsa o şekilde dışarı atılır.Türk insanlarının duygularını sömürmek engelli darp edildi diyerek 181 241 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Birincisi korumalar görevini yapıyor. Kim olduğunu bilmez, ne maksatla yaklaştığını bilmek zorunda olmaz. İkincisi işsizliğin, darlığın sebebi en baştakidir. Üçüncüsü ise hatırlatırım bir zamanlar kendisiyle konuşmak isteyen çiftçiye, atanamayan öğretmenlere ne sözler sarf etmişti. Haydi iyi akşamlar. 168 188 Yanıtla
  • Fatih Gültekin: Nasıl eğleniyor muyuz ? Herşey çok güzel gidiyor mu ? Kendi derdinizde misiniz? Beterin beteri geliyorrrr… 218 111 Yanıtla
  • Halit Özdemir: Ne var yani bu vatandaşımızı da gezi bütçesinden kesip iş verseydiniz. 157 74 Yanıtla
  • VillaUmut: Bu nasıl bi haber ya. Sizin amacınız nedir hocam tam olarak? Ne olsun istiyorsun sayın medya organı? İşkur mu orası da oraya gidip iş istiyor, saçma sapan konuşuyorsunuz her zamanki gibi. 96 126 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: her şey güzel oluyor 130 61 Yanıtla
  • Hasan null: Ekoyannis 111 53 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: Soma maden kazasında ölen 300 kişi için protesto yapan kişilere atılan tekmeyi unuttuk mu?Biz neler gördük 110 44 Yanıtla
  • murat salih başçı: bu da anında al git diyecek potansiyele sahip demek ki 39 36 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Şunu anlayın eeey millet vatandaş ve diğerleri diye iki farklı dünya var 47 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı - Son Dakika
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