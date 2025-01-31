İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

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İfade verdikten sonra Çağlayan Adliyesi önünde toplanan kalabalığa seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir ara mikrofonu yanına çağırdığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a verdi. Konuşmasında "Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar" diyen Yavaş, "Silivri soğuktur diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar olduğumuzda Silivri Cezaevi'ni kapatacağız" ifadelerine yer verdi.

31.01.2025 12:20
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

MANSUR YAVAŞ: SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM

İmamoğlu'nun mikrofonu takdim ettiği Yavaş, "Biz bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya geldik. Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Ümit Özdağ'ı ve Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğiz. Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Hiçbirimiz yargılanmaktan korkmuyoruz" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli. Hukuk her daim hakim olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor.

"APAR TOPAR ALINIP TUTUKLANMASI..."

Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki, oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır, iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması, hukukta en son başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.

"ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz, altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına 'Silivri soğuk' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması suretiyle, kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız.

"BİRAZDAN SİLİVRİ'YE GİDECEĞİZ"

Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Hiç böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız, sonuçta karar vereceksiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli İstanbullular, buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu, çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var.

"İKTİDAR DEĞİŞTİKTEN SONRA SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"

Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla madem "Silivri soğuktur" ağızlarda, FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş, Sayın Başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım! Silivri'yi kapatalım! Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinize tüm Ankaralının selam ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun."

İmamoğlu\'nun mikrofonu verdiği Yavaş\'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

Çağlayan Adliyesi, Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Erbay Mercan:
    Bu mansur a verdiğim oy haram zıkkım olsun... 394 1217 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    yavaş kapat, ne kapatıyorsun dünbelek 276 787 Yanıtla
  • Murat Tırnak:
    Adam gibi adam MANSUR YAVAŞ ?? CUMHURBAŞKANI ADAYI 633 280 Yanıtla
  • recep balcı:
    kapatınca oradakileri de alır evine gidersin 230 456 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HAYIRDIR 1927 YILINDADA TAKSİMDEKİ MECİDİYE BİNASINI KUZGUNCUKTAKİ KİLİSEYİ KAPATIP EROİN İMALATINA BAŞLAYAN CHP ŞİMDİDE SİLİVRİ CEZAEVİNİ KAPATIP YİNE EROİN ÜRETMENİN PLANLARINIMI YAPIYOR 1927 YILINDA CHP NİN YAPIP İHRAÇ ETTİĞİ ERONİDEN MISIRDA 1500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 237 272 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ONDAN BİZ SİZLERİ LİDER YAPMİYORUZ YA 210 226 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Siz de istiklal mahkemeleri kurarsınız her mahalleye değil mi? 211 216 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    pışşııkgiller 178 211 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Silvri'yi kapatacak mış. Orada herkes suçsuz ,masum ,yüz ve üzeri sabıkası olan dışarıda ,salın silivridekileri tam olsun. 165 89 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    mahkümları yanına alırsın 72 108 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım - Son Dakika
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