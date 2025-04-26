İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki karartılan otel toplantısından iki valizle ayrılan korumanın görüntüleri ortaya çıktı. Bavullarda sinyal kesici jammer cihazları olduğu öne sürüldü.

26.04.2025 16:21  Güncelleme: 16:32
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Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı tespit edildi.

KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

KORUMA, İKİ VALİZLE OTELDEN AYRILDI

Toplantı sonrası bugün düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

PEKİ O BAVULLARDA NE VARDI?

Söz konusu iki bavulda sinyal kesici jammer cihazları bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, İmamoğlu toplantılarında teknolojik imkanlarla yapılan dinlemeleri engellemek amacıyla bu cihazları aktif kullandı. İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm ziyaretlerinde sinyal kesici jammer taşındığı; korumalarının da toplantı yapılan alanlara bu cihazları yerleştirdiği bildirildi.

İmamoğlu\'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Beşiktaş, Güvenlik, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • barış özcan:
    Bunada inanacak bir kitlesi var, hatta ben çaldım dese bile inanmayacak bu kitle, ne kitlersen kitle. 143 38 Yanıtla
  • selami inel:
    Ulan geçmişin içine eden akp en kötü gelecekteki 40 senemizi satan yine akp ve bunu alalen 85 milyonun gözü önünde yapıyorlar suçlu CHP 60 98 Yanıtla
  • Tuna Han:
    mantıklı hareket mitin görevi muhalefeti dinlemek izlemek istihbarat toplamak oldu ne yapsın adamlar 41 79 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    gözünüzle gormediginize para vardı demek iftira olur. anlamış değilim m.gozunuzun önünde 128 milyar dolar çalındı, anka oark yapildi, 700 bin dolarlık saatler hava da ucusdu. onları alkisladiniz. ama valizin içini görmeden hemen damgayı yapistirdiniz. işte biz Müslümanlarda ki temel sorun bu. 39 39 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    işi bilmiyor. halbu ki ayakkabı kutusuna koysa, Man adasına yollasa yada dinazorlara gomse parayı dikkat cekmezdi 35 36 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Reza zarraf olsana bunları bir anlatsa. O bavulları paraları saatleri 48 19 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam muhteşem bir yolsuzluk düzeneği kurmuş herkesin yiyeceği nene değil. 39 20 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    ak troller için büyük hayal kırıklığı valizlerde dolar altın var diye baya sevinmişlerdi hayalleri suya düştü 23 34 Yanıtla
  • Efem0909:
    Kamereyı kapatıyorlar sinyal kesici kullanıyorlar neyi gizlemeye çalışıyorlar acaba 30 12 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Vay senin yalanını sk 17 3 Yanıtla
  • At.12345:
    içi perecikle dolu galiba 9 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    He he madem öyle İstanbul'da bu koca koca Bld başkanlığı binaları ne işe yarıyor sarachanede Bakırköy'de bunlarda toplati yapacak odaları yomu baskanin milleti salak yerine bari koymayın azıcık lQ olanlar bunları yemiyor geçmişleri izi özenle yad ediyor 5 4 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    evet haklı değiller ama olabilirlerde. daha büyük götürmek için sinyal kesici ile yedikleri naneleri saklıyor olabilirler. 4 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    türk escobar cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti pariste içti yedi geldi yilanoğlu belediyeyi soydu gebeş 4 3 Yanıtla
  • M ALİ:
    Kişi kendinden bilir işi. Bavulu talanla özddşleştirmişler 4 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    akp nin dinlemedigi hiçbir siyasi yok bakın, bahçeli bile kul köle oldu sebebi ne sizce... akp kendi içinde bile birbirini dinliyor bence, imamoglu mantıklı olanı yaptı, hatta c.baskani s2ciminde bile 7 li masayı dinlemek için ne kadar ugrati ama sonra iyi partiyi satın alınca gerek kalmadı 4 1 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    yahu eko size zurna verse bunu öttürin dese bile sizdeki bu zihniyetli hayır eko bize ağzımıza zurna vermedi diyeceksiniz çünkü sizin içiniz dışınız SAHTEKARIN ve yalan maalesef 2 2 Yanıtla
  • ayd121212:
    Buna ancak jamboncular inanır, hala milleti aptal yerine koyuyor ve yutturuyolar ya!!i Ne sinyal kesicisi kardeşim, sinyal kesici kullanacak kadar gizli bir konuyu belediye başkanı nasıl konuşur, neyi neden niçin kimlerle konuşur diye sorarlar adama, bu yalanada inanmamızı bekleyen beyinsizler var!!!! 2 1 Yanıtla
  • Celil Köse:
    Adam evet haksızım suçluyum çaldım dese bile, zorla söylettiler diyecek bir kitle varken ne çıksa ortaya onlar için boş... 2 1 Yanıtla
  • İsmail sandıkçı:
    Yemin ederim hiç bir parti mensupu üyesi değilim .bir yüzük le geldim diyeni.Melih gokcegi. Eski İBB başkanlarına 128 milyar dolara Man adalarında ki paralara uçak dahi inmeyen Kütahya hava alanına akıtılan yenen paralari niye kimse azına almıyor. İmamoğlu aday gösterilmesi İBB başkanı olmasaydı diplomasi iptal edilcekmiydi. Zanda bulunmayın kim olursa olsun kanıtları belgeleri korusun aha suç lu dersin.nokta... editör yayınla bunu 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu Google de ismi geçen Ekrem müdafa kim ben göz ucuyla baktım sizde blr araştırın 1 0 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Bu valizler cammer taşıma için degil. Imamoğlu kimki cammer kullanma ihtiyacı hissediyor. Devlet sırlarını konuşuldu toplantıda yoksa T.C. 'ni yıkma planını konuşuldu. Boş konuşuyorlar yalan kanlarına işlemiş. 0 0 Yanıtla
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