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İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım - Son Dakika

İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım

25.01.2022 19:28
İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım

İstanbul'da kar yağışı etkisi altındayken dün gece İmamoğlu'nun bir restoranda görüntüsünü paylaşan AK Partili Betül Sayan Kaya'ya CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu "Bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı?" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım" dedi.

Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülenmesi tartışmaları siyasi boyuta getirdi.

"BALIK KEYFİ YAPARAK BAŞKANLIK YAPILMAZ"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu'ndan Betül Sayan Kaya'ya özür: Gerçekten utandım

"BU BÜYÜK YALANI SÖYLERKEN BİRAZ UTANMAZ MI?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Kaya'nın bu paylaşımına " Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" paylaşımında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu'ndan Betül Sayan Kaya'ya özür: Gerçekten utandım

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM, GERÇEKTEN UTANDIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranda olduğu doğrulaması üzerine paylaşımı silen Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.

"BU SAATE KADAR AÇIKLAMA YAPILMALIYDI"

Özrü kendi hatası dolayısıyla dilediğinin altını çizen Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu'ndan Betül Sayan Kaya'ya özür: Gerçekten utandım
İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım
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Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Bekaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım - Son Dakika
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