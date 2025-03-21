İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım

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'Terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Saraçhane'de toplanan kalabalığın görüntülerinin kullanıldığı paylaşımda, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözü yer aldı.

21.03.2025 23:59
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İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İMAMOĞLU'NDAN TİKTOK PAYLAŞIMI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifade işlemleri tamamlanan İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

JOSE MOURİNHO'LU MESAJ

Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığın görüntülerinin kullanıldığı paylaşımın 4. saniyesinde, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözü yer aldı.

İmamoğlu\'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho\'lu paylaşım

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sezgin İlkay:
    fb yi de oyuna dahil etmeye çalışıyorda avucunu yalar.fanatik fenerliyim her türlü hırsız ve hırsızlıkdan nefret ederim 182 24 Yanıtla
  • 123456mm:
    6 senede yapılan yüzyılın yatırımı 17 kent lokantası var, bir de kresler var sanırım. İstanbul ibb bütçesi ne kadar bilmiyorum. Ama karşılığı 17 kent lokantası değil. Başka birsey varsa lütfen yazın biz de bilelim. Milletin parası gerçekten millete harcanmış diyelim. 97 15 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Mahalle yanıyor tarak derdinde.... 98 12 Yanıtla
  • ali veli:
    ihbar eden bile kendileri hükümete çatıyorlar ne yaşıyor bunlar 86 12 Yanıtla
  • Resul Bey:
    bütün delilleri uydurdular dimi eko? ihbarcılar şikayeti ile CHP li değil dimi eko? ulan pişkinlikte çığır açıyorsun hergün, eko ekoooo akıllı ol eko yalancının mumu eridi bitti.. 62 21 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    iyiki içeride menfaat çatışmaları olmuş. gerçi kendi kendilerini ispitleyip sonra suçu " Tayyop ostofa" diye ativeriyorlar üzerlerinden. Levent Gültekin olayı çok güzel özetlemiş. 58 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam kaos için her yolu deniyor demiyorki ben neden yanlış yaptım neden 7 senede istanbula bir çivi çakmadımda milletin parasını hortumladım demiyor. 51 6 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Fenerbahçe izi bu işlere alet etmeyin hırsızlarrrrr 47 6 Yanıtla
  • Serkan1983:
    biz bu filmi daha önce seyretmedik mi. takliter aslını yaşatır derler. 35 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanimi 16 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım - Son Dakika
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