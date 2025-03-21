İmamoğlu\'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho\'lu paylaşım

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6 senede yapılan yüzyılın yatırımı 17 kent lokantası var, bir de kresler var sanırım. İstanbul ibb bütçesi ne kadar bilmiyorum. Ama karşılığı 17 kent lokantası değil. Başka birsey varsa lütfen yazın biz de bilelim. Milletin parası gerçekten millete harcanmış diyelim.