İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifade işlemleri tamamlanan İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığın görüntülerinin kullanıldığı paylaşımın 4. saniyesinde, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözü yer aldı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım - Son Dakika
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