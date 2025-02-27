İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına katılmadı. Yavaş'a toplantıya neden katılmadığıyla ilgili soruya, özel bir nedeni olmadığını belirterek "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" yanıtını verdi.

27.02.2025 13:51  Güncelleme: 14:16
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CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı 27 Şubat Perşembe günü düzenlendi.

YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Başkanları katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki toplantıya katılmadı.Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Siyaset Araştırmaları Merkezinin (SİYASAM) açılışına katıldı.

"ÖZEL BİR SEBEBİ OLMASI LAZIM MI?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına neden katılmadığı soruldu. Yavaş, "Provoke bir soru, özel bir sebebi olması lazım mı? Bu toplantı daha önce beli olmuştu" dedi.

"MASADAKİ TÜM SEÇENEKLER GÜNDEMDEDİR"

Yavaş, "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'nun toplantısına katılmayan Yavaş\'tan dikkat çeken sözler

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AKHİSARLI:
    duruşuyla çizgisiyle tam bir lider profili. inşallah Türkiye'miz cumhurbaşkanlığı siyasetinde başarılı olacaktır. 47 21 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Mansur bey gümbür gümbür geliyor fakat ejrem aday olamazsa esini aday gösterecek kadar sapitiyor gakat nansur kazanir 37 24 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bakın dostlar dünyanın en iyi lideri Erdoğan dır allahim 200 sene ömür versin ona bu ülkeyi yönetsin 20 23 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ikisinden hangisi olursa fark etmez ekepe her türlü gidecek 17 21 Yanıtla
  • Mahir Tunç:
    mansur karakter olarak çok önde ama eko hokkobaz üçkağıtçı bizim milletimiz bayılır böyle karakterlere 24 7 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Mansur başkan yavaş ama istikrarlı geliyor, artık oturaklı bir başkana ihtiyacımız var 16 7 Yanıtla
  • A R:
    Mansur dayı, sen kasabana dön. Belediyeye doldurduğun mhp kalıntılarını da götür. 2 19 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    tekfurun hayalleri suya düştü...mahsur abisi aday..çok büyük ihtimal öcalanın çağrısı sonrasında dem lilerde koyu demli bir aday çıkaracaklar ve cühape adayına nanik yapqcaklar..sonrası malum eko için..sümüklü şeyhin yeni kanalı tele 1 dw spor yorumculuğu.. 5 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Eko + Zlenski ikisi de aynı vatanı satar 3 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    boş işler cahil halk partisi 0 0 Yanıtla
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