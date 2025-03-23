İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu\'nun tutuklanması sonrası CHP\'den ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, ''Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek. Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız'' dedi.

23.03.2025 10:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

"BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası CHP'den açıklamalar art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'nin resmi hesabından "Mücadeleye devam" mesajı verilirken Ali Mahir Başarır "Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşım;

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

"NE SÖYLESEK AZ, ÇOK ÖFKELİYİZ"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise "Ne söylesek az, çok öfkeliyiz. Bu yapılan bir siyasi darbeydi ve bir gasp amacıyla yapıldı. Bu yargı faaliyeti değil. Bu doğrudan doğruya hükümetin ele geçirdiği kurumlar vasıtasıyla muhalefeti sindirme, oyun dışına itme işlemleridir. İktidar bu yaptıklarının ne anlama geldiğini sandık başında görecek" dedi.

Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu, Politika, Gündem, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (73)

  • Erbay Mercan:
    Hadi len ordan.... yüz kızartıcı bir suçtan hırsızlıktan alındı içeri insanın biraz yüzü kızarır ama sizde o yüz nerdeeee 662 305 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Dilan Polatlar Melih Gökçek kere zafer çağlayanlar damatlar vs disardaysa ve immamoglu icerdeyse. daha da diyecek laf yok 382 283 Yanıtla
  • 250500:
    Hukuka saygı duyacaksınız 446 192 Yanıtla
  • Soner kılıç:
    Allah ın adaleti kesindir. Kanundan kaçarsın ama ilahi adaletten kaçış olmaz... 471 77 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adam olan sandıkta yenerdi, kaçak dövüşmek böyle bir şey. Ama siz sazanlama atlayın gizli tanık ifadelerine. İşinize geldiği gibi. Ne ayakkabı kutusuna atladınız ne 123 Milyar Dolara ama 1 milyon dolar çok hoşunuza gitti???? 195 336 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    CHPKK Ya kayyum atansın 351 161 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    Yalancı yolsuz ekrem 343 150 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Ekrem baş hırsız 319 131 Yanıtla
  • Trabzon:
    BU ÜLKENİ YARGISI ZAMANINDA MENDERESİ ASTI BİR BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANSA ÇOKMU 320 87 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Kim bu ülkenin parasını çocukların hakkını kişisel zenginlik için gasp ederse sağcı solcusu hakkım helal değildir. Devlet gereğini yapsın. Halkın o paralar be halkın. Yazık. 350 31 Yanıtla
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