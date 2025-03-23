İmamoğlu\'nun tutuklanmasına MHP\'den ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasında serbest bırakıldı.

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun tutuklanması geniş yankı uyandırırken MHP'den söz konusu soruşturmayla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.

"SOMUT DELİLLERİN VARLIĞI TUTUKLAMA NEDENİDİR"

Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."