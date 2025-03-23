İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum

İmamoğlu\'nun tutuklanmasına MHP\'den ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken MHP'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir" dedi.

23.03.2025 17:16
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasında serbest bırakıldı.

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun tutuklanması geniş yankı uyandırırken MHP'den söz konusu soruşturmayla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.

"SOMUT DELİLLERİN VARLIĞI TUTUKLAMA NEDENİDİR"

Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."

Ekrem İmamoğlu, Feti Yıldız, Politika, 3-sayfa, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Bayram ÖZSOY:
    Ataturkcu genclik sizden hesap soracak zamanı geldiginde kuklalar sizi. 421 459 Yanıtla
    Resul Bey:
    Müslüman gençler de burada hatırlatayım istersen 8 4
    Apple User:
    kukla sizsiniz 6 2
    Osman:
    Atatürk sagolsaydi bu CHP'yi asardi Atatürk diyonuzdaataturkelayik olmayacalismiyonuz 5 2
    Ceylan.568:
    ho ha ha 0 2
    ahmet3131:
    bundan sonra elbet Bir gün dersiniz 1 0
  • Mert Pktkn:
    Aynı hassasiyeti Jelibon Melih’e neden göstermediniz ? Fetö’nün siyasi ayağının araştırılmasını neden reddettiniz ! 446 59 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bu adalet sizede lazım olacak bı gün 372 115 Yanıtla
  • 768107:
    apdullah bahceliyi meclise davet etmek suç degilmidjr 289 60 Yanıtla
    Ertuğrul Karadağ:
    Adamliginin sadakasını verse sülaleni cimdirir lider DEVLET BAHÇELİ 3 6
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum - Son Dakika
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