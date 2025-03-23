İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasında serbest bırakıldı.
İmamoğlu'nun tutuklanması geniş yankı uyandırırken MHP'den söz konusu soruşturmayla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.
Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum - Son Dakika
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