İmamoğlu'nun tutuklanmasına Soylu'dan dikkat çeken yorum - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun tutuklanmasına Soylu'dan dikkat çeken yorum

İmamoğlu\'nun tutuklanmasına Soylu\'dan dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, terör suçlamasından tutuklanmadı. Türkiye'nin gündemine oturan tutuklamaya AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ''Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır.'' ifadelerini kullandı.

24.03.2025 08:18
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan tutuklu şüphelileri taşıyan araçlar, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişi yaptı.

İMAMOĞLU 5 SUÇTAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

SOYLU: CHP İÇERİSİNDEKİ TAHT KAVGASI

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama da TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır."

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun tutuklanmasına Soylu'dan dikkat çeken yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Uuu bbb:
    soylu derken çok komik ya soylu görmesek 209 72 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Laf konuştu bal kabağı 187 60 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    soylu ismini duyunca gerisini okumadım 143 40 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Eski dünya siyasetçisi sen Almanya'ya bir havaalanına git gör itibarını. 125 36 Yanıtla
  • Tolga Duru:
    Sıra sana da gelecek. Sabır 85 19 Yanıtla
  • Szka788304:
    kımılın yoldan çıkardıkları kötü niyetli yorumları yüzde yirmi var yoksunuz kimseyi tehtit etmeyin İstanbul la casa de papel ekremrum tarafından icra edildi siyasetinizi devlet kurumlarına bulaştırmayın kamu kurum ve bağımsız yargı hiç bir siyasi taraf olamaz suçu olmayana kimse bir şey yapamaz hıç araştırma yapan yok düşünen zaten yok 32 48 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    soya fasulyesi seni 61 16 Yanıtla
  • Engin Engo:
    sizin içinizdeki neydi ? eskiden insanlarda gurur vardı. bir yerde müdür olursan daha sonra alt kademelere dönmezdi =)=) şimdi bunu söylesek hemen vatan millet bize ne görev verirse yaparız dersiniz =)=) karakter önemli şey =) 59 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Soyluymuş soyunusopunuiskim 57 15 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    MERAK EDİYORUM LA SOYLU BURDAKİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İLEDE RESMİN VARMI =) 45 13 Yanıtla
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