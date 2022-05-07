İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" çıkışı Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi: Daha da kötüye gidiyor her şey - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerinden başlayan tartışmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu'na en sert tepki gösteren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Yaşanılanların ardından açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren isimlere "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR ÇOK KIZDI

İmamoğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umurumda değil'e evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" ifadelerine yer verdi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda retweet aldı.