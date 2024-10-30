İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümünü vatandaşlarla birlikte Yenikapı'da kutladı. İmamoğlu "Artık onların devri bitti. Yeterince zarar verdiler. Milletin evlatlarının hakkını geri getireceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çünkü hepimiz, bu göreve hazırız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun sözleri siyaset kulislerinde "Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti" şeklinde yorumlandı.

30.10.2024 08:00  Güncelleme: 08:34
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümünü vatandaşlarla birlikte Yenikapı'da yaşayan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılarla buluştu.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "İşte milletin egemenliğini hakim kılacaksak, vatandaşı yoksulluk ve işsizlik içerisinde, piyasaların ve sermayenin merhametine bırakamayız. Devletimizi, vatandaşlarına hukuki eşitlik kadar, imkan ve fırsat eşitliği de sağlamakla yükümlü hale getirmeliyiz. Bakın sosyal adaleti, devletin prensiplerinden biri haline getirmeliyiz. Herkesin eşitleneceği bir sosyal devlet yapısı kurmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, tam da Ata'mızın hayal ettiği gibi; özgürlük, eşitlik ve adalete dayalı güçlü ve refah içinde bir ülkeyi inşa etmek göreviyle karşı karşıyayız.

İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çünkü hepimiz, bu göreve hazırız. Öyle değil mi? Bu göreve hazır mıyız? Cumhuriyetin evlatları, hazır mısınız? Biliyorsunuz ki siz; cumhuriyetin, bu devletin, bu milletin, bu canım toprakların, bu vatanın sahipleriyiz. Çünkü biz, en zor zamanlarda birbiriyle kenetlenmeyi bilen, yeniden doğmayı başaran bir milletiz. Biz bunu çok başardık. Kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin, bizi, 'şu, bu' diye birbirinden ayıranlara inat, günü geldiğinde tek yürek olmaya hazır mıyız? Tek yürek olmayı başardık. Dün başardık. Bir kez daha başarırız. O gün gelmiştir. Bundan sonra size tavsiyem; ruhunuzu temizleyin.

Bundan sonra her sabaha özgürlük, eşitlik ve adalete bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bundan sonra her sabaha, gelecek endişesi duymadan, insan gibi yaşayacağımız yeni bir hayata, bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bu umutla, bu inançla daha çok çalışacağız ve mutlaka başaracağız. Ben sizlere çok güveniyorum. Her biriniz kendinize çok güvenin. Çünkü sizler, Cumhuriyetin güzel evlatlarısınız. Herkesi kendi gibi, eşit ve değerli kabul eden milyonlarsınız. Sizler, kimsenin hakkını yemezsiniz. Hakkınızı da yedirmezsiniz. Öyle değil mi? Cumhuriyet sizleri, bu ülkenin, bu devletin sahibi yaptı. Gücünüzün farkında olun. Sahip olduklarınızın değerini bilin. Bir avuç insanın sizi bir kenara itip, bu ülkeyi kendi bildikleri gibi yönetmesine asla izin vermeyin. Çünkü bugün yapılan her yanlış, sizin geleceğinizi sıkıntıya sokuyor.

"HAZIR MIYIZ?"

Onun için Cumhuriyet, korkuya ve tehdide dayanan rejimlere benzemez. Cumhuriyet; onurlu, öz güvenli, erdemli insanların rejimidir. Cumhuriyet; bizim karakterimiz, en değerli mirasımızdır. Bu yürüyüş, milletin yürüyüşüdür. 86 milyon yurttaşımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, hepimizin ortak yürüyüşüdür. Omuz omuza, birlikte ve inançla yapacağımız gelecek yürüyüşüdür. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da hazır mıyız? Başaracak mıyız? Bu bayram, doğru bir sürecin başlayacağı, ikinci yüzyılın ilk bayramdır. Yürüyüşünüz, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın tam bağımsız ve güçlü mutlu Türkiye.

29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan edenlerin, çok net bir hedefi vardı. Kurucusu, bu uğurda ömrünü adamış Mustafa Kemal Atatürk'e -ki ruhu şad olsun, ona minnet duyuyoruz- o büyük lidere teşekkür ediyoruz. İşte Atatürk, o hedefi şöyle tanımlıyordu: 'Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması…' Bakın, ne diyor 100 yıl önce Atatürk. Dünya bu kelimeleri daha bilmiyordu. Diyor ki, 'Özgürlük, eşitlik ve adalet…' Cumhuriyet, işte bunları en yüksek seviyede ve herkes için sağlamak üzere kuruldu.

İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

Cumhuriyet, tarihi derinliği olan muazzam bir tasarımdır. Atatürk'ün mimarı olduğu bu muazzam tasarım, milletçe verdiğimiz savaşlar ve mücadeleler sonrası, ortak irademizle şekillenmiştir. Milletin iradesiyle şekillenmiştir. O yüzden bu tasarım, hepimizin, her birimizin… Benim sizden farkım yok. Sizin benden farkınız yok. Bu memleketin eşit hissedarıyız. Eşitiz. Hakkımız, hukukumuz aynı. Bunu bize veren Cumhuriyettir. Bunu bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için çok güzel bir tasarımdır.

"GURUR DUYMALIYIZ"

Her birimiz gurur duymalıyız. Çünkü, Türkiye'deki cumhuriyet, demokrasiden ayrı düşünülemez. Çünkü Atatürk, onu milletiyle kurdu. Dünyanın en organik cumhuriyetidir Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemiz kurulduğu andan itibaren, demokrasi ve cumhuriyetin bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyet, sanıldığı gibi sadece devleti değil, aynı zamanda bizleri, aynı devlet içinde, özgür irademizle bir arada olmamızı temsil eder. Yani birlikteyiz. Devletimiz; bu birliğimizin, bu birliğin kurumsal çatısını oluştururken, milletimiz de neyini oluşturur biliyor musunuz? Ruhunu oluşturur. Cumhuriyet ve demokrasi, asla ve asla güçler ayrılığı olmadan, ulusal bütünlüğü sağlayamaz. Yaşamanın ve hayatın en önemli unsurudur. Bu yönüyle, işte o güçler ayrılığı ne der? Yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden ayrılması demokratik cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bunun da başka bir yolu yoktur. Her güç bir kişinin elinde olabilir mi? Olmaz. Olursa, halka bu güzel yansımaz."

İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

"İMAMOĞLU ADAYLIĞINI FİİLEN İLAN ETTİ"

İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bugün 29 Ekim konuşmasıyla cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti" yorumunda bulunurken Sözcü TV yorumcusu Altan Sancar da o konuşmayı şöyle değerlendirdi; "Ekrem İmamoğlu 29 Ekim 2024'te Cumhuriyet Bayramı'nda hem cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti hem de paradigmasını ortaya koydu. 29 Mayıs 2023 sabahı, 'değişim' dediğinde "İmamoğlu'nun uzun yolculuğu başlıyor" diye bir tweet atmıştım. Yolculuğun ikinci aşaması başladı."

İmamoğlu\'nun Yenikapı\'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Allah size iktidar yüzü göstermesin 406 116 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Seninleyiz sayın cumhurbaşkanım 85 356 Yanıtla
  • ibrahim başaran:
    ALLAH göstermesin!!!!! belediye başkanı oldun istanbul'u b..k götürüyor bide başkan olursan düşünemiyorum türkiyenin halini aklı selim insan sana oy vermez 314 77 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Sana asla oy vermem ikinci bir kibir abidesine tahammül edemeyiz oyumuz Mansur Yavaşa olacak 289 90 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Adama sormazlarmı istanbula ne yaptın da ülkeye ne yapacaksın diye 285 62 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    İmamoğlu Projenin son ayağı, yıkılış ve kapanış 194 34 Yanıtla
  • McA !:
    Mansur Başkan a Oy um , Bu ülke yönetiminde artık bir Karadeniz li görmek istemiyorum. 156 60 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu:
    Mansur Yavaş beyi destekliyoz Seni değil 147 42 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Volodimir İmamoğlu 145 32 Yanıtla
  • Osman A:
    Ne bilmece gibi konuşuyosun.Adaysan çık açık açık söyle.Hep bir bilmece bulmaca çözdürme derdindesiniz. 152 19 Yanıtla
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