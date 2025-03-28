İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

28.03.2025 20:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin jet iddianame düzenlendi.

74 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 23 Mart'ta gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan 99 kişiden 59'u tutuklu 74'ü hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu gerekçesiyle iddianame hazırladı. Haklarında iddianame hazırlanan 74 kişinin 3'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Kalan 25 kişinin dosyası ise ayrıldı.

7 GAZETECİNİN İSMİ DE YER ALDI

Haklarında iddianame hazırlananlar arasında NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da olduğu öğrenildi. Daha önce aynı suçtan tutuklanan 7 gazeteci, karardan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re'sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. Gelişmelerin ardından kararı protesto etmek amacıyla birçok şehirde gösteri yürüyüşleri başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • nesha512:
    iyice saçmalamaya basladilar... 51 6 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Önünüze geleni atın nereye kadar abarttınız iyice . 28 11 Yanıtla
  • Serdar Er:
    herşey çok iyi oldu 15 20 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Adalet mülkün temeli miydi? Hani nerde 16 7 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrasına göre “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Kimsenin gözünü korkutamazsınız, son sözümüz tabiki Ekrem İMAMOĞLU 8 6 Yanıtla
  • Szka788304:
    yolsuzluk savunulamaz muhalefetin Adaleti engelleme girişimleri doğru değildir savundukları kişi pariste halkın parası ile bir uçak dolusu insana mekan tutmuş yiyip içip gelmiştir kendi ğörevi dışında siyaset aktörlügüne soyunmuş görevini yerine getirmediği ğibi siyasi çıkar amaçlı hareket etmiştir bu ülke yolsuzluk ve hırsızlık yapan kişilere elbette hesap soracaktır ekonomik krizi en çok eleştirenlerin yüzün üzerinde konser adı altında halkın parasını savurmuşlardır hizmete dönüşmesi gereken paralar hiç edilmiştir 5 2 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    ya protesto hak hukuk demekle insanlari polisle karsi karsiya getirip ortaligi savas alanina cevirip sonra birde iceriye atmakla duzen5 saglanmaz..sokaga her çıkanı polisle kavga ettirip sonra suclayip iceri atmak dogru değil..devlet halka hizmet edip adalet sağlamalı..halka kavga edip iceri atmakla duzen saglanmaz 0 3 Yanıtla
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