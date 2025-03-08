İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdiği İzmir'de iktidara zehir zemberek ifadelerle yüklenirken, dikkat çeken bir iddiada bulundu. İmamoğlu, "Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar. Sanıyor ki ben korkacağım. Ey ilgili şahıs, vallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Sana hodri meydan." dedi.

08.03.2025 16:22  Güncelleme: 16:53
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı İzmir oldu. Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kendisiyle özdeşleşen hareketi yapan İmamoğlu, iktidara zehir zemberek sözlerle yüklendi.

İMAMOĞLU, SEÇİM STARTINI İZMİR'DE VERDİ

İmamoğlu, ilginç bir iddiayı da gündeme getirdi. Çevresindeki insanların malvarlıklarına el konulduğunu öne süren İmamoğlu şunları söyledi: "Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz. Ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız.

"BU MİLLET ESARETİ ASLA KABUL ETMEZ"

Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz. Biz bu ülkeyi, ortak acılarımızı, mutluluklarımızı bile partizanlıkla zehirlemeye çalışan, milletimizi ayrıştırarak iktidarda kalmaya uğraşan bir avuç insandan kurtaracağız. Onlar bizi eşitsiz, adaletsiz bir düzene mahkum etmek istiyorlar. Ama bu millet esareti kabul eder mi? Bu millet esareti asla kabul etmez. Bu millet eşitsizliği, adaletsizliği asla kabul etmez. Sevgili İzmirliler, sevgili dostlarım, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyet hepimizi eşitlemiş, önümüze bir hedef koymuştu; Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak.

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

Sevgili dostlarım, ülkemizin cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti, laiklik, sosyal devlet yolunda attığı adımların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır. Ülkemizin cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ve laiklik gibi söylediğim bütün bu ilkelerin bugün ne kadar sıkıntıya düştüğünü hepimiz yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'ta bir kez daha gücünü ve iradesini ortaya koyacak. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı bizzat sizlerle, üyelerin oyları tarafından belirlenecek. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı demokrasi devrimidir, demokrasi devrimi. Devrim yapıyorsunuz. Tarihe geçiyorsunuz. Bu, bu bir meydan okumadır. Meydan okumadır. 23 Mart'ta meydan okumaya hazır mıyız?

Sevgili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, tek adamların ve dar kadroların iradesiyle şekillenen siyasete meydan okumaktadır. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bakın doya doya söylüyorum. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bizler demokratız. Bizim anlayışımıza göre, nasıl ki vatandaşlar ülkenin sahibi ise, sevgili dostlarım, üyeler de partilerin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Biz kendini devletin sahibi görüp, devletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir. Millet büyüktür. Millet büyüktür.

"İKTİDAR SANDIKTAN KORKUYOR"

Yöneticiler, vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. Sevgili dostlarım, devlet, devlet az önce söylediğim gibi milletine hizmet eder. Milletine şefkat elini uzatır. Milletini korur. Milletine güler yüzünü gösterir. Vatan, vatan ve millet hepimiz için kutsaldır. Devleti yöneten yöneticilerin yüzü asık olmaz, vatandaşını korkutmaz, vatandaşına parmak sallamaz, vatandaşını ürkütmez. Dolayısıyla yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. 23 Mart'ta işte bu inancı, bu özgüveni tüm ülkeye yayacağız. Yapacağımız ön seçimde iktidara en korktuğu şeyi, iktidar neden korkuyor biliyor musunuz sevgili dostlarım? Sandıktan korkuyor, sandıktan. Ne yapacağız? İktidarın en korktuğu şeyi, sandığı onlara göstereceğiz 23 Mart'ta. Sandığı.

Cumhuriyet ilanından bugüne artık bu ülkede seçilmişlerin değil, seçilmişlerin değil seçenlerin üstün olduğunu hatırlayacağız. Herkes görüp anlayacak ki mühür kendini sultan sananlarda değil, millettedir millette. Millettedir. Onun için sevgili yol arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, yoldaşlarım, ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin, milli iradenin değerini gösterecek ve sandıktan kaçanları titretecek, zangır zangır titretecek.

"TANIDIĞIM TANIMADĞIM İNSANLARIN MALVARLIKLARINA EL KOYMUŞLAR"

İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar. Kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum. Başlarına yıkacağız, başlarına... Sanıyorlar ki bu insanların malına mülküne paralarına çökerlerse korkarız kaçarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu siz 10-15 kişinin mal varlığına el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı sanıyorsunuz. Millet benimle millet... Bunlar körleşmiş varsa yoksa koltuk. O koltuk senin mi o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin o koltuk bir ailenin saltanatı değil. Her ilgili şahıs seni gidi seni... Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Sanıyor ki ben korkacağım.

"MERT OLUN MERT"

Ey ilgili şahıs, vallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Sana hodri meydan. Meydan okuyorum elinizde ne varsa dökün ortaya ama öyle uydurma belgelerle gizli tanık beyanlarıyla belediye başkanlarını yol arkadaşlarımı dostumu arkadaşlarımı o şekilde değil. Mertçe mert olun mert. Ben meydan okumama verecek yanıtın varsa bekliyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın. Kusura bakma Erdoğan atı alan Üsküdar'ı geçti geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti böyle de bitti senin dönemin.

"BİR DERDİNİZ VARSA BEN BURADAYIM"

Mertsen yiğitsen ufacık da olsa yüreğin varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Hodri meydan. Hodri meydan! Bir derdiniz varsa ben buradayım ben buradayım. Bana gel bana başkasına gitme. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olur mu? Millet de burada sandığı bekliyor. Milletimle beraber tam karşındayım. Bırakın milleti mağdur etmeyi tezgahlarını kapatmayı gel millete gidelim ne istiyorsun. Neymiş 'ahmak' davası millet gülüyor.

"İMAMOĞLU OLMADAN SEÇİME GİRMEK İSTİYORSUNUZ"

Yahu ben milletime sesleniyorum. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık 50 yıllık tapularınıza arabalarınıza bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bugün bana yarın hepinize iyi görün iyi anlayın diye anlatıyorum hepinize. Açıkça söyleyin ya ne istiyorsunuz. Ben de biliyorum millet de biliyorum ne istediğinizi İstanbul'a Türkiye'ye hizmet etmeyelim istiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Korkuyorsunuz değil mi? Korkuyor, korkuyor...

"ÇOK KORKUYORLAR BİR SANDIK DAHA GELECEK DİYE"

Benden korkulur mu ya! İnsan beni görünce korkar mı ya! Benden kim korkar millete yanlış yapan korkar millete! Bu millete çok yanlış yapmışsın ki korkun da çok büyük! 2014'ten beri benim suçum var tek bir suçum var sandıkta yenilmeyen Ekrem İmamoğlu olmak. Bize buldukları esas suç bu! Bu cümleleri aklına kazı bize yenilgiyi öğretemeyeceksin! 4 kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin. Çok korkuyorlar bir sandık daha gelecek diye o sandıkta karşılarına gelirim diye beni bertaraf etmek istiyorlar.

"DEMOKRASİ TOKADINI YİYECEKSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu olmadan seçime gireceksiniz. Milletin iradesini sözünü tanımayacaksıız öyle mi! Milletin tarihte görmediğiniz demokrasi tokadını yiyeceksiniz cevabını alacak yerine oturacaksınız. O sandık gelecek millet seni o sandıkta evine gönderecek. Cesaretiniz varsa karşımıza gelin bu kadar net! 23 Mart'ta önce CHP'liler ayağa kalkacak ve sonra bu umut dalga dalga büyüyecek."

İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

Ekrem İmamoğlu, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (79)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    bu Adam ülkeyi satar satar 483 243 Yanıtla
  • Kzk :
    Ziyaaaaaaaaa, magdur edebiyatını yemezler. İstanbul'u mahvettik 15 yıl geriye gittik 425 194 Yanıtla
  • Yusuf Çorman:
    boşuna uğraşma kayıp edersin 355 167 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    Buna güvenen, söylediklerine inanan yarı yolda kalır. Benden demesi. Adam 1 dk da 40 yalan söylüyor. İşi gücü mağduru oynama. Sanki yediği haltları bilmiyor. 333 169 Yanıtla
  • sadullah nas:
    Allah Ülkemizi korusun bundan. HOCASInın yerine oynuyor 300 134 Yanıtla
  • ayşe onat:
    ah canım çok kızmış yazık.sen stardı ver biz arkadan yetişiriz.nasıl olsa hızlı koşan atın derz'i seyrek düşer.hızlı koşan çabuk yorulur. 258 112 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    RE RE RE Ra Ra Ra fener fener cim bom bom 92 54 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Ben sevmem imamoğlunu ama bir gerçek var ki adam bütüm secimlerde sandığa gömdü bende oyumu bu defa vereceğim 30 70 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    Kadir Topbaş in hizmetleri nin bakımını yapamayan 6 yılda bir eseri olmayan tek yaptığı algı, reklam he birde İSPARK 1 saat 150 TL şu 45 TL en kısa mesafe 30 TL ama alkislayani çok musluk açıyor çorbacı dükkanı açıyor 43 18 Yanıtla
  • Serdar Er:
    bu adamın babası bile sakın yalan söyleme diye tembih liyorum bide bu adama inanan o kadar boş beleş insan varki sormayın 42 18 Yanıtla
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