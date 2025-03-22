İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor? - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması muhalefet cephesinde geniş yankı uyandırırken, AK Parti cephesinde bazı isimlerin yaşanan süreçten kaygılı oldukları, bu kaygıların da özellikle "ekonomik kaygılar" olduğu ifade ediliyor.

22.03.2025 09:27
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AK Parti'nin yönetim kademesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili yorumlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları etrafında şekilleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta CHP'nin İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt veremediğini savunmuştu. Erdoğan, "Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar. Konuyu sloganlara hapsederek milleti aldatmaya çalışıyorlar" demişti. AK Parti kurmayları da hükümetin bu soruşturmada parmağının olmadığını, CHP'nin iç kavgası sonucunda birtakım bilgi ve belgelerin savcılığa ulaştırıldığını savunuyor.

AK PARTİ İÇİNDEKİ HAKİM GÖRÜŞ: YARGI İŞİNİ YAPIYOR

İktidar partisinde hakim görüşü şöyle özetlemek mümkün: Yargı işini yapıyor. Bu soruşturmayı, cumhurbaşkanı ve iktidarımızla ilişkilendirerek yolsuzlukların usulsüzlüklerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Özgür Özel, "Ben belediye başkanımıza kefilim, tek bir yolsuzluk usulsüzlük bulunursa istifa ederim" diyemiyor.

Suçsuzluğu ispat edilene kadar kişinin masumiyet karinesi var. Bir soruşturma sonucunu beklesinler. Eğer bir şey yoksa, serbest kalır görevinin başına döner. CHP'liler neyin ne olduğunu bizden daha iyi biliyorlar, bilgi de belge de onlardan geldi.

İmamoğlu'nun diplomasında usulsüzlük ve haksız bir geçiş yapılmış. Diyelim ki 30 yıl önce öldürülen bir kişinin katili bulundu. Bunu "zaman aşımı" diye görmezden gelip serbestçe dolaşmasına izin mi vereceğiz?

"TÜSİAD ÇIKIŞININ ARKASINDA DA İMAMOĞLU VARDI"

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan bazı AK Parti kurmayları ise İmamoğlu'nun "büyük bir organizasyon"u yönettiğini düşünüyor. Hatta TÜSİAD yöneticilerinin iktidara yönelik demokratikleşme ve sistem eleştirisi içeren açıklamalarının arkasında da İmamoğlu etkisinin olduğunu iddia ediyorlar. Bu görüşü savunanlar, TÜSİAD'ın İmamoğlu'na gelecek operasyonun önünü kesmek için bu çıkışı yaptığını söylüyor.

ERDOĞAN KARŞILAŞTIRMASINDAN RAHATSIZLAR

İktidar partisi kurmayları İmamoğlu'nun siyasi kariyeri ve şimdi hakkında açılan soruşturmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "okuduğu şiir nedeniyle hapis yatması" sürecine benzetilmesinden de rahatsız.

Bu kişiler, İmamoğlu hakkında "teröre yardım", "yolsuzluk" suçlamaları olduğunu, Erdoğan'ın ise siyasi söylemi nedeniyle cezalandırıldığı vurgulanıyor. İmamoğlu hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1997 yılında okuduğu bir şiir nedeniyle dört ay 10 gün hapis yatmıştı.

BAZI AK PARTİLİLER KAYGILI

AK Parti içinde özellikle deneyimli bazı siyasetçiler ise bu gelişmelerden kaygılı. Bu operasyonların halkta İmamoğlu'nun ve CHP'nin "mağdur" edildiği algısı yaratacağı, ayrıca ekonomiye olumsuz yansımasının faturasının halk tarafından iktidara kesileceği endişesi dile getiriliyor.

Parti içinde etkin kademelerde olmayan bu isimler bir yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakması konusunda Abdullah Öcalan'la görüşmeler yürütülürken, İmamoğlu hakkında "kent uzlaşısı" nedeniyle teröre yardım suçlaması yöneltilmesinin çelişki olduğu yorumunu yapıyor. Bu kişiler, bu durumun kamuoyuna anlatılmasında zorluk yaşanacağına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle birçok dış tehdit riskiyle karşı karşıya kaldığını savunan bazı siyasetçiler ise şu uyarıda bulunuyor:

"Cumhurbaşkanı bu nedenle 'iç cepheyi güçlendirelim' çağrısı yaptı. Ana muhalefeti bu şekilde karşısına alarak iç cepheyi nasıl güçlendireceksiniz? İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların altı doldurulmazsa, biz parti olarak çok zor durumda kalırız."

CHP'ye kayyum atanmasının yanlış olacağını belirten bazı isimler ise "Bu tam anlamıyla kaos olur" yorumunu yapıyor.

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Muharrem Ayten:
    Tek suçu sizin onu yenememeniz ilk seçimde yine yenecek korkunun faydası yok 191 166 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    adanı yenemeyeceklrrni anlayınca böyle alt etmeye çalışıyorlar 147 45 Yanıtla
  • thomas11:
    hımm evet tamam kare de tamam. müslümanlarmış. oruç tutuyorlar 91 31 Yanıtla
  • k K:
    DEM Parti’den İmamoğlu operasyonuna sert tepki: ‘Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz?’ DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis Tatvan’da Newroz programında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin “İmamoğlu'nun kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Sayın Savcı'ya sesleniyoruz, Kürtler siyaset ve ittifak yapmayacaksa ne yapacak Savcı Bey? Bu siyasi operasyon aynı zamanda bizleredir, kent uzlaşısındadır. Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz. Türk ve Kürt tarihsel ittifakından bahsediyorduk Sayın Savcı, o zaman bizim AK Parti ile yapmış olduğumuz görüşmelere de mi dava açacak” diye konuştu. Ulusalbasın 74 12 Yanıtla
  • D Celik:
    Ne Tuhaf sa Ramazan ayında bunları yapmaları .Çifte Bayram kutlayacaklar saray da .Müslüman mı bu Akp ben inanmıyorum sonsuza hep yetim hakkını yediler .Emekli 10 binlira ile mahkum ettiler 68 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su siralar bu danismanlar kayyum atasak mi atamasak miyi dusunuyorlardir.. buradaki tepki kontrol edilebildiye inanirlarsa binsonraki adim kayyum olur.. minareyi calan kilifi zaten hazirliyor iste .. olabildigince cok seyle sucla halk ya var herhalede bir seylere getir taktikleri.. 20 yerine 50 kisi tutukla iclerinden birilerine hasani o gun gordun di mi.. gordugunu soyle cikaralim de vsvs yani hamleler hep halkin iknasina yonelik olur boyle seylerde.. ozetle ekonomi batti.. erken secim hemen.. 57 12 Yanıtla
  • cemal köse:
    Harami sofrası. 53 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    KUMPAS ÎFTÎRA YALAN HUKUKSUZLUK DENÎLÎNCE AKP VE SARAY GELÎR AKLA DÜN FETOŞUN ÇEVÎRDÎĞÎ FÎLMLERÎ BUGÜN TAYYOŞ ÇEVIRÎYOR ÎKÎSÎNÎNDE BIRBÎRÎNDEN HÎÇ FARKI YOK SADECE ÎSÎMLERÎ FARKLI AYNI BOHUN SUYU BUNLAR 46 14 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Parti içinde etkin kademelerde olmayan bu isimler bir yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakması konusunda Abdullah Öcalan'la görüşmeler yürütülürken, İmamoğlu hakkında "kent uzlaşısı" nedeniyle teröre yardım suçlaması yöneltilmesinin çelişki olduğu yorumunu yapıyor. Bu kişiler, bu durumun kamuoyuna anlatılmasında zorluk yaşanacağına dikkat çekiyor. "Aklın yolu birdir, şahsen parti içi kargaşa değil siyasi çelme takmak olarak düşünürüm Seninleyiz İMAMOĞLU" 39 11 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    yaa sizde zaten allah korkusu yok, şeytan sizin yanınızda melek, siz chp ye kayyum atasanıza hadi bi görelim sizi FETÖCÜLER 30 10 Yanıtla
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