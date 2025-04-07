İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı'' iddiasına tepki gösterdi. Soruya sinirlenen Tunç, ''Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Böyle bir şey olması mümkün olabilir mi?" yanıtını verdi.

07.04.2025 12:18  Güncelleme: 12:33
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'im "İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde" sözlerine çok sert yanıt verdi. Muhabirlerin Özel'in sözleriyle ilgili sorusuna sinirlenen Tunç, "Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Böyle bir şey olması mümkün olabilir mi?" tepkisini gösterdi.

TUTUKLU ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Güvenlik güçlerimizle hoş olmayan durumlar söz konusu oldu. Adliyeye intikal eden konular oldu. Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Gençlerle alakalı tahliye kararları verilmişti. Tutukluluğu devam edenler var. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır. Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir. Onlarla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili olarak yargı sürecini takip etmek durumundayız. Yargıya müdahale etme yetkimiz yok.

"ÇIPLAK ARAMA YOK"

Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz. Cezaevlerine yasaklı madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Bu detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması, kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması gibi tedbirleri alınarak detaylı arama yapılır. İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz. Cezaevinde tutuklu bulunanlar, devletimize emanettir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CUNTA" SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar. Burada bir adli soruşturma var. Adli soruşturmayı gölgelemeye yönelik, hedef saptırmaya yönelik, farklı bir politikayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu dosyasındaki iddiaları gölgelemeye yönelik... Bırakın herkes savunmalarını yapsın. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıkar.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. CMK 109'uncu maddesinde, cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını iademe ettiremeyeceklerle ilgili olarak gerekli kararların nasıl verileceği, yine CMK'nın 16'ncı maddesinde belli. Tam teşekküllü hastaneden alınacak bir rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması durumunda, tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var. Adli Tıp Kurumu gerekli muayeneleri yapacak, gerekli raporu verecektir. Adli Tıp'ın verdiği rapor doğrultusunda bir karar verilecekse buna cumhuriyet savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz verecektir.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANACAĞINDAN TRUMP'IN HABERİ VAR MIYDI?

Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Böyle bir şey olması mümkün olabilir mi!"

İmamoğlu sorusu Bakan Tunç\'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 205622:
    tramp bilmeyenilir ama tayip bilir sonuçta ülkenin kralı degilmi o ne derse o olur 77 43 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    iktidar değişince sizin foyalar ortaya çıkacak diye ödünüz kopuyor yılmaz tunç.halk o zaman sizi sınırdışı edecek 61 17 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    ya şu yalanoğlu denilen hırsızı ne büyüttünüz. Trump’ında çok şeyinde eko 22 50 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Sizden artık herşey beklenir hiç doğru söylemiyorsunuz ki alışmışsınız başkalarının emirleriyle iş yapmaya 64 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    yılanoglu ha ha ha ha pariste yediğin hurmalar gün gelir tırmalar 8 55 Yanıtla
  • Anazarbus :
    O kadar inanmayarak " tarafsız ve bağımsız yargımız " diyorki acayip iğrelti duruyor 49 8 Yanıtla
  • 205622:
    ülkede uçan kuştan haberi olan kim Tayyip 26 4 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın bakan varsa bir cezası verin yoksa bırakın ülkenin bor çok sorunu varken başta ekonomik sorun olmak üzere enflasyon emeklinin asgari ücretlinin her geçen gün alım gücünün düşmesi ülkemizin etrafı ateş çemberi yani ülkenin bir çok sorunu var hükumetin bunlara odaklanması lazım ... 14 3 Yanıtla
  • 205622:
    bir zamanlar süslü Sülo vardı teröristin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye siz nasıl bilmiyorsunuz tutuklanıp tutuklanmayacagini yalan söylemeyin millet salak değil 15 2 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    bilebilecek biri vardı onuda cehennemin dibinden çağırdılar. Pensilvanya’dan direk bilet kimse koruyamadı. CHP’nin başında özel olsaydı gençleri sokağa çağırırdı. 6 2 Yanıtla
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