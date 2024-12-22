İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı - Son Dakika
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Politika

İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşme öncesi çağrıda bulundu. Bahçeli, ''İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.'' dedi.

22.12.2024 16:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmralı DEM Partililer ile PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında yapılacak görüşme öncesi çağrıda bulundu.

BAHÇELİ: İMRALI GÖRÜŞMESİNDEN SONRA TERÖRÜN BİTTİĞİ AÇIKLANMALIDIR

Bahçeli, "Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Düşünce yoksunu bir insan kökü kuruyan bir ağaç neyse odur. Hareket varsa hem bereket vardır hem de değişim dinamikleri devrededir.

"TÜRKİYE YENİ YÜZYILIN ZİRVELERİNE TIRMANMAKTADIR"

Türkiye yeni yüzyılın zirvelerine hızla tırmanmaktadır. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar patolojik konulardır, siyaset konusu değillerdir. Türk milleti jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir ve yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişe dair bildiklerimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur.

İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"SİYASİ HIRSLARA BOYUN EĞMİYORUZ"

Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Tarihimizi biliyoruz, dostumuzu biliyoruz ve düşmanlarımızı tanıyoruz. Özgüvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

"BİZ TARAFIMIZI BELİRLEDİK"

Biz seçimi yaptık tarafımızı belirledik. İnsan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşalım hoş görüde uzlaşalım. İhtilafların çözümü için irade birliği teşekkül etmelidir. Barıştan herkes bahseder ancak bunun gereğini yerine getiren ne hikmetse çok azdır.

Küresel ölçekte insani, siyasi cephelerin yoğunlaştığı bir dönemde doğru siyaset parlak bir geleceğin anahtarıdır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir.

"ESAD MUTLAKA YARGILANMALI"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir. Esad, Lahey'de mutlaka yargılanmalı. İşkenceyle katledilenlerin hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak cani Netanyahu ile birlikte mutlaka yargılanmalıdır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır. CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır.

"SURİYE, TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

Suriye'de PKK/ YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır.

İmralı\'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli\'den dikkat çeken çağrı

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Son Dakika Politika İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • caps lock:
    Yalandan kim ölmüş. Terör bitmişmiş. 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Öcalan Mitin elamanı umarım Kürtler onun çağrısı ile Suriyedeki kazanımlarından vazgeçmez ... 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yangına körükle Gideceksin 0 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    sen de git oraya birlikte demlenirsiniz 0 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    konuştu dem sozcueu 0 0 Yanıtla
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