İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş - Son Dakika
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Politika

İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyetinin, 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret ettiği öğrenildi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın mezarlık ziyaretindeki fotoğrafları paylaşıldı.

03.03.2025 21:44
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DEM Parti'nin İmralı heyetinin geçtiğimiz günlerde İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretin ardından beklenen çağrı geldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖNDER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Çağrının ardından PKK terör örgütü ateşkes ilan ederken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Önder, İmralı görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

İMRALI HEYETİ, ADNAN MENDERES'İN MEZARINI ZİYARET ETMİŞ

Önder, 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Mezarlık ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
İmralı heyeti, Adnan Menderes\'i mezarında ziyaret etmiş

Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan, Adnan Menderes, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, İmralı, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mert çelik:
    turgut özalı zıyaret ettılermı 2 9 Yanıtla
    adige1864:
    turgut özal orada yatmıyor 5 1
  • 367236:
    Benim anlamadığım Adnan Menderes'in mezarı Topkapı'ya taşımadı mı anıt mezar Turgut Özal'ın yanında değil mi 7 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    oculer oldu ana kuzusu 3 2 Yanıtla
  • Fenasi_Kerim:
    Tek sorun adam o mezarda değil :) 1 0 Yanıtla
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