İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi - Son Dakika
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İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi

22.02.2022 19:47
İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi

MEMLEKET Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan hakkında Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında ifade verdi.

MEMLEKET Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan hakkında Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında ifade verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın duruşmasında ifade verdi. Duruşmaya şehir dışından gelen çok sayıda partili, adliye önünde İnce'ye destek verdi. Partililerle buluşan İnce ardından avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. İnce'nin ifadesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı 7 Mart'a erteledi.Adliyeden çıktktan sonra avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyledi. Sözlerinin arkasında durduğunu belirten İnce, "Gerek yargı yolunda, gerekse başka yollardan kim engellemek isterse engellesin umrumuzda bile değil, dediğimizin arkasındayız. Ben ülkenin mahkemelerde verilen kararların merkez bankası ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Burada verilen kararlarla euronun, doların yükselmesine önemli bir etkendir. Ben her zaman bağımsız bir yargıya inandım. Adaletin karın doyurduğuna inandım. Eğer mahkemeler adil olursa, yabancı yatırımcı da gelir. Kendini özgür hisseder." diye konuştu.


İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
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Asliye Ceza Mahkemesi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi - Son Dakika


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