Üye Girişi
İnce'den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız" - Son Dakika

İnce'den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız"

06.02.2022 21:40

İnce'den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız" Muharrem İnce'den, CHP eski il başkanları fotoğraflarından kaldırılmasına tepki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar" dedi.

İnce'den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız"

Muharrem İnce'den, CHP eski il başkanları fotoğraflarından kaldırılmasına tepki

YALOVA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar" dedi.

İnce, memleketi Yalova'da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda konuşan İnce, iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu. Memleket Partisi'nin kısa sürede örgütlendiğine değinen İnce, tüm Türkiye'yi dolaştığını anlattı. İnce, seçime 1,5 yıl olduğunu ve buna en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

"100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış"

Muhalefetin vatandaşa umut olamadığına değinen İnce, "Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz, 7'si, 8'i bir araya gelecek Erdoğan'ı yenecekler. Nasıl yenecekler, 100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış. Sen zaten 13 sene ekonomiyi yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye. Bunlar şimdi bir araya gelip, 7'si, 8'i kendi güçlerine de güvenemiyorlar" ifadesini kullandı.

"Nasıl anlaşacaksınız?"

Muhalefetin sağlam planlarla hareket etmediğine dikkati çeken İnce, kendi gücüne güvenmeyen muhalefeti sert dille eleştirerek, "Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar" dedi.

İnce'nin CHP Yalova İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafının indirilmesi

İnce, kendisiyle birlikte Memleket Partisi'ne geçtiği için CHP eski il başkanlarının fotoğraflarının parti il binasında indirilmesine de değindi. Yaşanan durumu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Ertan Bey, Özcan Bey eski görev yaptığımız yerlerde senin benim fotoğraflarımı indirsinler ya. Bunlar problem değil. O zaman İsmet Paşa ile Ecevit'in de fotoğraflarını indirmeleri lazım. Çünkü onlar da istifa etmişti. Yani onlar da üye olarak ölmediler. Üye değillerdi. Onu da iyi bilmek lazım. Sen de çok istiyorsan fotoğraf, o fotoğrafı indiren arkadaşın sen belediye başkan adayı iken başka partilerle çekilmiş fotoğrafları var. Sen CHP'nin adayı iken sen ben sokaklarda gezerken fotoğraf indiren arkadaş başka partilerin adaylarının fotoğraflarını taşıyordu. Sen de o arkadaşa gönderi ver de onu assın oraya. Daha güzel olur."

İnce'den muhalefete eleştiri: 6 ayda dağılırsınız
İnce'den muhalefete eleştiri: 6 ayda dağılırsınız
İnce'den muhalefete eleştiri: 6 ayda dağılırsınız

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnce'den muhalefete eleştiri: '6 ayda dağılırsınız' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 21:47:37. #1.11#
SON DAKİKA: İnce'den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement