İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2) - Son Dakika
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İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)

10.03.2022 22:05
İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)

'YARGI KARIN DOYURUR'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta parti il binası açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Gaziantep'e geçerek bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

'YARGI KARIN DOYURUR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta parti il binası açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Gaziantep'e geçerek bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Adil, hızlı ve tarafsız bir yargı sistemi ile ekonominin de önünün açılacağını belirten İnce, "İktidara geldiğimizde öncelikli düzelteceğimiz şey yargıdır. Yargı karın doyurur. Ekmeğin fiyatının ucuz olmasını istiyorsan yargıdan başlayacaksın. Adil hızlı tarafsız etkin bir yargı sisteminiz olursa dış dünyaya güven verirsiniz. Yabancı yatırımcı da gelir Türk yatırımcı da önünü görür." dedi.

'TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI DOĞRU, BATI SINIFTA KALDI'

İnce, Rusya- Ukrayna savaşında hükümetin izlediği denge politikasını doğru bulduğunu ancak savaşı doğru okumak gerektiğini söyledi. Batının politikasının önce yanında gözüküp sonra arada bırakmak olduğuna dikkat çeken İnce, "Şimdi hükümet denge politikası güdüldüğünü söylüyorlar. Denge politikasına itirazım yok. Politika doğru. Savaşı doğru okumak lazım. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ölüyor siviller ölüyor. Şu soruyu da sormadan edemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin alt tarafı Meksika. Peki Rusya Meksika'ya nükleer silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi ? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'ya yapılan şey batının yaptığı bir iştir. Batı gazı verir ve sonra arada bırakır. Batının hümanizması bitmiştir. Mültecilerin saçının gözünün rengine bakıyorlar. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için hükümetin politikalarını denge politası üzerinde götürmek istemesi doğrudur." diye konuştu. İnce, konuşmaların ardından partisinin Gaziantep teşkilatını ziyaret etti.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -


İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)
İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)
İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)
İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2)
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Kahramanmaraş, Muharrem İnce, Gaziantep, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı (2) - Son Dakika


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