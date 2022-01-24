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İnce: Muhalefet, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmiş - Son Dakika

İnce: Muhalefet, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmiş

24.01.2022 13:38
İnce: Muhalefet, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmiş

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğünü ileri sürerek, "O da 'hayır' dememiş.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğünü ileri sürerek, "O da 'hayır' dememiş. Böyle duyumlar alıyoruz. Ama Erdoğan'dan korkar aday olamaz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini Ankara'da otelde düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Basın toplantısının başında parti yöneticilerinin isimlerini tek tek sayıp öz geçmişlerini okuyan İnce, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin gerekli teşkilatlanma çalışmalarını tamamladığını belirten İnce, 6 Şubat'tan sonra yapılacak bütün seçimlere partisinin katılabileceğini belirtti.

'KABAŞ'IN SÖZLERİNE KATILMIYORUM'İnce, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Söylediklerine katılmıyorum, kaba buluyorum o söylemi. Ama tutuklanmasını gerektirecek bir durum olarak da görmüyorum. Ne kadar hızlı bir yargımız varmış ki bizim, hemen tutuklayıveriyorlar insanları. Bu yerleşmiş, gerçek bir demokraside olsa, olsa olsa bu söylemin karşılığı para cezası olur. Ama yargı talimatı yüksek yerlerden almış ki anında görevi yerine getiriyor" dedi.'KİMSEYLE İTTİFAK GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'Diğer partilerle ittifak görüşmeleri olup olmadığının sorulması üzerine İnce, "Bizim kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Biz Memleket Partisi olarak, bu seçimlerde tek başımıza seçimlere girmek istiyoruz. Bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değiliz" dedi. Millet İttifakı'nın diğer muhalefet partileriyle yaptığı görüşme ve Millet İttifakı'na nasıl baktıklarının sorulması üzerine İnce, "100 yıllık bir partinin, 'DEVA Partisi'nin ekonomik programı var, onun üzerinde çalışacağız' demesini çok talihsiz bir laf olarak görüyorum. Çok ilginç, siyaset tarihinde söylenmemesi gereken bir söz olarak görüyorum. Anlayamadığım yer şurası; hiçbiri cumhurbaşkanlığına aday değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bir siyasi partinin genel başkanı ülkeyi yönetmek gibi bir iddiası olması lazım. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bunu istemek hakkıdır. Bu işin doğrusu, partide başka insanların da hakkı olabilir. Bu işin parti üyelerinin önüne sandık koyularak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi en doğru yöntemdir" dedi.HİSARCIKLIOĞLU'NA ADAYLIK TEKLİFİİnce, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve elektrik kesintileri hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tepki göstermediğine dikkat çekerek, "Kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapıldığı için konuşmuyordur belki. Kasasında milyarlar var. Onları üyelerine dağıtması lazım. Dağıtan yok" dedi. İnce, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yapıldığı iddiasının sorulması üzerine, "Muhalefet teklif etmiş kendisine. O da 'hayır' dememiş. Böyle duyumlar alıyoruz. Ama Erdoğan'dan korkar aday filan olamaz. Adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.'SEÇİM 18 HAZİRAN 2023'TE'İnce, yüzde 10'luk seçim barajına karşı çıktıklarını ve bunun 12 Eylül darbecilerinin eseri olduğunu söyleyerek, "Yüzde 7'yi de doğru bulmuyorum. Önemli olan ilkesel bakmaktır"  dedi.İnce, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını düşündüğünü belirterek "Ben öyle görüyorum. Çünkü seçim kanunu daha çıkarılmadı" dedi.İnce, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi'nin ailesinden birinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını, parti üyeliğinin ise devam ettiğini söyledi.

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Muhalefet, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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