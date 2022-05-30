İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek? - Son Dakika
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İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?

30.05.2022 14:42
İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?

İngiliz gazetesi The Guardian, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerine ilişkin dikkat çeken bir haber yayınladı. Gazete, "İstanbul belediye başkanı Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?" başlıklı haberinde YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'nun 1 Haziran'daki karar duruşmasına değindi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın çıkması beklenirken İngiliz The Guardian, İmamoğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. İmamoğlu'nun açıklamalarına da yer verilen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.

"DAVADAN ÇIKACAK SONUÇ KARİYERİNİ BİTİREBİLİR"

Makalede, "İmamoğlu, Erdoğan'ın yerine geçebilecek gibi görünüyor fakat davadan çıkacak sonuç kariyerini bitirebilir. Destekçileri için İmamoğlu, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını ve ülkenin otokrasiye kaymasına karşı en iyi umut olarak çıkıyor. Bu da onu CHP içinde gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalini yükseltiyor" denildi.

KAFTANCIOĞLU'NUN ARDINDAN İMAMOĞLU'NA DA SİYASİ YASAK MI GELECEK?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak da getirilmesinin ardından, dikkatler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.

"4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK TALEBİ"

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

KARAR DURUŞMASI 1 HAZİRAN'DA

İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 1 Haziran'da yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

YSK BAŞKAN VE ÜYELERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin şikayetçi olmadıklarını ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılmaya yönelik beyanda bulunmadıklarını kaydetmişti.

YORUMLAR
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Atatürk Havalimanı'ndaki tören için konuşan İmamoğlu: İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar Atatürk Havalimanı'ndaki tören için konuşan İmamoğlu: İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, The Guardian, İstanbul, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek? - Son Dakika
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