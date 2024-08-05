İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar - Son Dakika
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Politika

İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, etnik azınlıklara yönelik saldırıları kınayarak, bunların protesto değil zorbalık olduğunu belirtti. Aşırı sağcı grupların yarattığı kargaşaya karşı çıkan Starmer, ülkede şiddete tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı. Hükümet, suç faaliyetlerinin sosyal medyada yayılmasını önlemek için platformları sorumlu tutacak. 420'den fazla kişi tutuklandı ve tüm isyancıları hapsetmek için yeterli hücre olduğu doğrulandı.

05.08.2024 16:43
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Başbakan Sir Keir Starmer, masum İngilizlere ten renkleri yüzünden saldırmanın protesto değil, zorbalık olduğunu sert bir dille ifade etti.

Başbakan, etnik azınlıkları hedef alarak Britanya genelinde kargaşa yaratan aşırı sağcı gruplara karşı çıktı ve "Bu bir protesto değil, şiddettir. Ülkemizde buna tolerans göstermeyeceğiz." dedi.

Starmer, isyanlar başladığından beri ilk Kobra toplantısı için bakanları ve polis şeflerini bir araya getirdi. Toplantı sonrası konuşan Başbakan, uzman kamu görevi memurlarından oluşan bir Daimi Ordu kurulacağını ve ceza adaletinin hızlandırılacağını açıkladı. Yüzlerce tutuklama yapıldığını ve suçluların en kısa sürede teşhis edilerek kanunun tüm gücüyle cezalandırılacağını belirtti.

Hükümet, sosyal medya şirketlerini suç faaliyetlerinin platformlarında yayılmamasını sağlamakla yükümlü tuttu. Ayrıca, tüm isyancıları hapsetmek için yeterli boş hapishane hücresi olduğu doğrulandı.

Ülke genelinde 420'den fazla kişi tutuklandı. Rotherham'da sığınmacıları barındıran bir otele saldırı düzenlendi, on çevik kuvvet polisi yaralandı. Benzer saldırılar Tamworth'taki bir Holiday Inn'e, Liverpool'da bir çocuk kütüphanesine ve Sunderland'da bir Vatandaşlık Danışma Merkezi'ne de yapıldı. Ülke genelinde camiler hedef alındı ve azınlıklara ait dükkânlar yağmalandı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, isyanları "utanç verici" olarak nitelendirdi ve bunların Britanya'nın değerlerine ihanet ettiğini söyledi. Gölge İçişleri Bakanı James Cleverly, olayların açıkça aşırı sağ tarafından yönlendirildiğini belirtti.

Muhafazakâr Parti liderlik adayı Cleverly, hükümetin isyanları bastırmakta yavaş kaldığını eleştirdi. Reform UK lideri Nigel Farage ise Parlamentonun acilen toplanması ve gerekirse ordunun kullanılması çağrısında bulundu.

Bu özet, olayların ciddiyetini ve hükümetin tepkisini vurgulamakta, aynı zamanda farklı siyasi görüşleri de yansıtmaktadır.

İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar
İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Birleşik Krallık, Güvenlik, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Starmer, hafta sonu çıkan olaylar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılacaklar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemsl: bizde niye aynısı yapılamıyor? 0 0 Yanıtla

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