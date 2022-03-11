İngiltere'den 386 Rus politikacıya yaptırım - Son Dakika
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İngiltere'den 386 Rus politikacıya yaptırım

11.03.2022 15:34
İngiltere'den 386 Rus politikacıya yaptırım

İngiltere'de hükümet, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere'de hükümet, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanırken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısını destekleyen 386 Rus politikacıya daha yaptırım uygulanacağını duyurarak, yaptırımların İngiltere'ye seyahat yasağı, Rus uçaklarının İngiltere'de yasaklanması, havacılık ürünlerinin ihracatının yasaklanması ve Luhansk ve Donestk'ın bağımsızlığı için oy verenlerin mal varlıklarının dondurulmasını içerdiği açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere, Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalindeki suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedefliyor. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki etkiyi arttırmaya devam edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte Ukraynalı dostlarımızın yanında duruyoruz. Rusya'yı uluslararası alandan izole ederek, Ukrayna'yı insani yardım, savunma silahları ve diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti, perşembe günü 7 Rus oligarkına daha yaptırım uygulayacağını duyurmuş, yaptırım uygulanan oligarkların toplam sayısının 18'i bulduğu belirtilmişti. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den 386 Rus politikacıya yaptırım - Son Dakika


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