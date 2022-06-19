İngiltere Genelkurmay Başkanı: "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız" - Son Dakika
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İngiltere Genelkurmay Başkanı: "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız"

19.06.2022 17:58
İngiltere Genelkurmay Başkanı: "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız"

İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız" dedi.

İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız" dedi.

İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Ukrayna'daki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sanders, İngiliz birliklerinin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olmak üzere İngiltere'yi koruma temel amacımızın altını çiziyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz. 1941'den bu yana, Avrupa'da kıtasal bir gücün karıştığı bir kara savaşında ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım" ifadelerini kullandı.

Sanders'ın ordunun savaşa hazırlanması gerektiğine yönelik açıklamaları, hem İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya uzun vadeli destek sunulması gerektiği yönündeki uyarılarını takip etti. İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı son ziyaretin ardından Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki işgalinin yeni bir aşamaya girdiğini söylemişti. Johnson yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'yı düpedüz bir vahşetle ezmeye çalışırken, bir yıpratma kampanyası uyguladığı için korkarım ki uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Birleşik Krallık ve ortakları, Ukrayna'nın mücadelesinde galip gelmesi için stratejik dayanıklılığa sahip olmasını sağlamalıdır. Rusya, saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden, her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacaktır. Bizim görevimiz, zamanı Ukrayna'nın tarafına çekmektir" şeklinde konuşmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, ayrıca artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'yı desteklemeliyiz" şeklinde konuşmuştu. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

Ukrayna, England, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Genelkurmay Başkanı: 'Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız' - Son Dakika

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