İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika
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İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı

07.03.2022 20:51
İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününde devam ederken, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada Simmons'ın Ukrayna'dan ayrıldığını doğrulayarak, İngiltere'nin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarının kapatıldığını aktardı. Truss konuşmasında ayrıca Soğuk Savaş'ın ardından İngiltere ve müttefiklerinin Rusya'dan "gözlerini ayırdıklarını" kabul ederek, NATO üyelerini "savunma harcamaları konusunda ciddi olmaya" çağırdı. Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "Avrupa'nın güvenlik mimarisini paramparça ettiğini" belirterek, ülkelerin Rus petrolüne, gazına ve kömürüne olan bağımlılıklarını yeniden düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Truss, Batı'nın petrol ve gaz alımı ile Rusya'nın yüksek teknolojisinin gelişmesine finansman sağladığını aktararak, "Şimdi yapmamız gereken NATO'yu güçlendirmek, özellikle doğu kanadını güçlendirmek zorundayız. Estonya'ya zaten daha fazla asker gönderdik, ancak yapılacak daha çok şey var. NATO genelinde savunma harcamaları konusunda ciddi olmalıyız" dedi.

Truss, ülkelerin Rus kaynaklarına bağımlılıklarını azaltmak için Hindistan gibi ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Simmons, Rusya'nın işgali öncesinde başkent Kiev'den ayrılarak Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e yerleşmişti. - LONDRA

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England, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi 'güvenlik durumu' nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika


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