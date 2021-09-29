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İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika

İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

29.09.2021 15:36
İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan insansız kara araçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor" denildi. - ANKARA

İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli, İKA, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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