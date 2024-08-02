Instagram\'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi\'nin sitesine de erişilemiyor

Mert Pktkn:

Sansür Ülkesi

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Abdullah Kara: Ne sansürü kardeşim,sansürün kralını instagram yapıyor,istedikleri görüşe mensup olanları siyonistlerin propagandasını olabildiğince yayıyorlar fakat konu İsmail hamiye gibi Müslüman bir mücahit şehit olunca kısıtlıyorlar..ne yapacaz seyircimi kalacağız buna..devletimiz en iyisini yapmış???? 158 27

Kasım Ömeroğlu: sansür değil Instagram Hamas lideri rahmetli Haniye için taziye ve destek paylaşımları siliyor bundan vatandaşınlar şikayetçi olunca devlet engel getirdi ekmek var yermisin 90 20