Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor - Son Dakika
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Politika

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram\'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi\'nin sitesine de erişilemiyor

BTK'nın Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nden "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" başlıklı bir basın duyurusu yayınladı. Yapılan paylaşım kısa sürede silinirken Anayasa Mahkemesi resmi internet sitesine de erişilemiyor.

02.08.2024 10:44
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyarlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

Anayasa Mahkemesi, Instagram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat: Sana ne oldu AYM.! Zaten bir işe yaradığınız yok heyecan yapmayın boş yere 120 96 Yanıtla
  • Yasin: Her türlü pisliklerin döndüğü tiktoka da dönüp baksanız keşke 193 4 Yanıtla
    Yunus KANAT: Tiktok ta Kapatılsın 160 3 İslam Tadik: Sırasıyla onada sıra gelecek..Başladı temizlik 76 13
  • Mert Pktkn: Sansür Ülkesi 82 88 Yanıtla
    Abdullah Kara: Ne sansürü kardeşim,sansürün kralını instagram yapıyor,istedikleri görüşe mensup olanları siyonistlerin propagandasını olabildiğince yayıyorlar fakat konu İsmail hamiye gibi Müslüman bir mücahit şehit olunca kısıtlıyorlar..ne yapacaz seyircimi kalacağız buna..devletimiz en iyisini yapmış???? 158 27 Kasım Ömeroğlu: sansür değil Instagram Hamas lideri rahmetli Haniye için taziye ve destek paylaşımları siliyor bundan vatandaşınlar şikayetçi olunca devlet engel getirdi ekmek var yermisin 90 20 emre araçlı: :) senin gibileride toplamak lazım soyadında paket galiba kısaltmasını yazmışsın 0 0
  • İsmail Akyürek: Tiktok'u engelleyin önce.. 107 3 Yanıtla
  • Murat Kara: Engeller basın engeli fikir ozgurlugu kısıtlanmış hala kalkmış hur demokrasiden bahsediyorlar 10 32 Yanıtla
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