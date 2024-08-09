Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama var - Son Dakika
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Politika

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama var

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BTK'nın erişim engeli getirdiği popüler sosyal medya platformu Instagram 1 haftadır kapalı. Milyarlarca üyesi bulunan platformun ne zaman açılacağına yönelik soruya yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

09.08.2024 13:36
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İletişim Bakanı Fahrettin Altun'un Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından paylaştığı taziye mesajlarının sansürlendiğini ifade etmesinin ardından BTK, milyarlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmişti.

"BİZ DE BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Popüler platform 1 haftadır kapalı durumda bulunurken, ne zaman açılacağı ise büyük merak konusu. Bugün konuyla ilgili soru yöneltilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

META YETKİLİLERİYLE TOPLANTI

Instagram'a erişim engeli devam ederken, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla META yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilmişti.. Saat 13.00'te başlayan toplantı 19.00'da sona ermişti. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katılmıştı.

META'DAN "ALGORİTMA" SAVUNMASI

Görüşmede, Türkiye'nin katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklere yönelik talepleri bir kez daha dile getirilmişti. Özellikle, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajlarının algoritmalar tarafından engellendiği gerekçesiyle META'ya eleştiriler yöneltilmişti. META ise, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve bu çerçevede algoritmaların devreye girdiğini savunmuştu.

HASSAS İÇERİK LİSTESİ SUNULDU

Görüşmede, Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söylemişti. Bu taleplerin ardından, META'nın PKK konusunda yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi de şirkete sunulmuştu.

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu\'ndan yeni açıklama var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sosyal Medya, Instagram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: adalet peşindeysek süperligin son 2 sezonunu inceleyin bu çok önemli bir konu ayrıca vatandaşın sesine kulak verin istegram açılmasın asla tiktok ve benzeri uygulamalarıda kapatın 37 48 Yanıtla
  • Hakikat: İnstengram hic acilmayacak.Cunku ben oyle olsun istiyorum .Hatta sosyal medyanin tumu kapatilsin.Sadece Anadolu Ajansi kalsin.Digerleri aileleri parcaliyor ve yutuyor.Ailelerde ozenti olusuyor.Ahlaki cokuntuyu korukluyorlar. 34 46 Yanıtla
  • Bülent Kar: su tiktok kapatsalar önümüzdeki secimde akp verecem 49 21 Yanıtla
  • Ali Kublay: Hiç açmayın tık toku Facebook da kapatın vatsap yeter 31 22 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Kesinlikle açmayın hatta tik tok ta kapansın. En iyisi alayını kapatın 29 16 Yanıtla
  • Ismail Aynebek: Vallahi zina suç işliyor Tiktok Istigram kapansın diyoruz 23 18 Yanıtla
  • Aytekin Saraçlı: Vallahi gerekirse tik tok da kapatın. Çok acil olsun hemde. Bir çok aile dağılıyor yazık günah 22 11 Yanıtla
  • ömer tektaş: açmayın ya ne gerek var tiktok'u da kapattın 17 10 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Tüm sosyal medya kapatılsın, sadece tuşlu tlf ile alo diyelim yeterli :)) 11 4 Yanıtla
  • Ali Öztürk: Hiç açılmasın.... Safi zarar, çoluğumuzla cocuğumuzla bu ptogramları açmamaları için mucadele etmekten yorulduk. Neyseki Roblox belasından kurtulduk... 5 7 Yanıtla
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