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Irak'ı sel vurdu: 8 ölü - Son Dakika

Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

17.12.2021 10:46
Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Daratu kasabasında aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Erbil Valisi Omid Hoşnav yerel medyaya yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Hoşnav, yoğun yağışa karşı önlem olarak önceden tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, önceliğin halkın kurtarılması olduğunu kaydetti.

Selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen sel, büyük yıkıma yol açtı. Selin ardından cadde ve sokakları çamur kaplarken, park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği görüldü. Ekipler, başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, IKBY, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'ı sel vurdu: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ı sel vurdu: 8 ölü - Son Dakika
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