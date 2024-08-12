Mehmetçik teröristleri Irak\'ın kuzeyinde vurdu! Çatışma bölgesinde sıcak anlar

Politika

İmamoğlu ile Özel\'in 600 bin Euro\'luk etkinliğine olay gönderme

Kayseri\'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAK"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Operasyondan görüntülerin yer aldığı açıklamaya "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" notu düşüldü.