Mehmetçik teröristleri Irak'ın kuzeyinde vurdu! Çatışma bölgesinde sıcak anlar - Son Dakika
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Politika

Mehmetçik teröristleri Irak'ın kuzeyinde vurdu! Çatışma bölgesinde sıcak anlar

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Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve bölgenin güvenliği için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen son hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

12.08.2024 13:25
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAK"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Operasyondan görüntülerin yer aldığı açıklamaya "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" notu düşüldü.

Mehmetçik teröristleri Irak\'ın kuzeyinde vurdu! Çatışma bölgesinde sıcak anlar

Irak, PKK, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmetçik teröristleri Irak'ın kuzeyinde vurdu! Çatışma bölgesinde sıcak anlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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