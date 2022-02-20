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Irak'ta cumhurbaşkanlığı krizi devam ediyor - Son Dakika

Irak'ta cumhurbaşkanlığı krizi devam ediyor

20.02.2022 18:48
Irak'ta cumhurbaşkanlığı krizi devam ediyor

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi çekişmeler devam ederken Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için belirlenen süresinin uzatılmasına ilişkin aldığı kararı görüşecek.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi çekişmeler devam ederken Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için belirlenen süresinin uzatılmasına ilişkin aldığı kararı görüşecek.

Irak'ta 7 Şubat'ta gerçekleştirilmesi gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin, birçok siyasi partinin boykotu üzerine gerçekleştirilememesinin ardından Meclis Başkanı Muhammed Halbuki tarafından cumhurbaşkanlığı için belirlenen sürenin uzatılmasına karar verilmişti. Meclisin aldığı uzatma kararının, Irak anayasasına aykırı olduğunu söyleyen bağımsız milletvekili Basim Haşşan, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Yapılan itirazın ardından Irak Meclisi'nin aldığı karar, önümüzdeki Çarşamba günü Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından görüşülecek.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı makamı, 2006 seçiminden bu yana KYB'den olmuştur. Son seçimlerde Irak Meclisi'nde KYB'nin 17 sandalyesine karşı 31 sandalye kazanan (KDP) söz konusu makamın bir siyasi tarafa has olmadığını duyurmuştu. - ERBİL

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Meclis Başkanı, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'ta cumhurbaşkanlığı krizi devam ediyor - Son Dakika


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