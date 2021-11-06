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Irak'ta seçim sonrası protestoları soruşturmak için özel komite kurulacak - Son Dakika

Irak'ta seçim sonrası protestoları soruşturmak için özel komite kurulacak

06.11.2021 21:03
Irak'ta seçim sonrası protestoları soruşturmak için özel komite kurulacak

Irak'ta genel seçimlerin sonuçlarına itiraz edenler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de çıkan çatışmaların soruşturulması için Haşdi Şabi üyelerinin de yer aldığı ortak bir komite kurulmasına karar verildi.

Irak'ta genel seçimlerin sonuçlarına itiraz edenler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de çıkan çatışmaların soruşturulması için Haşdi Şabi üyelerinin de yer aldığı ortak bir komite kurulmasına karar verildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de dün düzenlenen ve 1 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan şiddet olaylarının soruşturulması için güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi'den oluşan Ortak Komite kurulması talimatı verdiği duyuruldu. Söz konusu komite ile korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Asma Köprü'de güvenlik güçleri ve seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında bir kez daha gerginlik çıkması ihtimalini önlemenin de amaçlandığı aktarılan açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin hiçbir koşulda gerçek mermi kullanılmamasına yönelik açık ve net emirlerini ihlal edenlerin yargı önüne çıkarılacağı belirtildi.

Yeşil Bölge'de dün çıkan olaylarda hayatını kaybeden kişi için bugün düzenlenen taziye merasiminde konuşan Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri, "Protestocuları hedef alan saldırılar cezasız kalmayacak" dedi.

İran'a yakınlığı ile bilinen Şii Haşdi Şabi grupları çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu ve diğer gruplar geçtiğimiz ekim ayında yapılan erken genel seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla destekçilerini korunaklı Yeşil Bölge'nin önünde toplanmaya çağırmıştı. - ERBİL

Güvenlik güçleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'ta seçim sonrası protestoları soruşturmak için özel komite kurulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta seçim sonrası protestoları soruşturmak için özel komite kurulacak - Son Dakika
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