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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi - Son Dakika
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 24 terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Terör örgütü PKK'ya Pençe vurmaya devam ediyoruz!" notuyla yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

14.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 23:16
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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedef imha edildi.

24 TERÖR HEDEFİ YERLE BİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin hava harekatları düzenlendi. Operasyonlarda 24 terör hedefi imha edilirken, aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu çok sayıda örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATINDA 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuzey Irak'ta, akşamüstü saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik bir hava harekatı daha düzenlendi. Harekatta 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

"ÇELİKTEN PENÇELERİMİZ TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ PARAMPARÇA ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 74 OLDU

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74 oldu.

MİT'TEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA BİR DARBE DAHA

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit düşmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini imha etti. MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedefi imha etti. Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
YORUMLAR (1)
  • astragan: bitmek zorundalar. ya kaçarak ya da uçarak. Yanıtla 1 1

Suriye, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

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