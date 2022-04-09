İran, 24 ABD'liye daha yaptırım uyguladı - Son Dakika
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İran, 24 ABD'liye daha yaptırım uyguladı

09.04.2022 21:53
İran, 24 ABD'liye daha yaptırım uyguladı

İran, terörizm ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle eski ABD Genelkurmay Başkanı George Casey ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de dahil olmak üzere 24 ABD'li yetkiliye daha yaptırım uyguladığını duyurdu.

İran, terörizm ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle eski ABD Genelkurmay Başkanı George Casey ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de dahil olmak üzere 24 ABD'li yetkiliye daha yaptırım uyguladığını duyurdu.

İran, aralarında çok sayıda iş adamı ve politikacının da bulunduğu yaptırım listesini güncelledi. İran'a karşı terörist grupları ve terör eylemlerini ve İsrail'in Filistinlilere karşı baskıcı hareketlerini desteklemekle suçladığı 24 ABD'li yetkiliyi daha yaptırım listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan ABD'li yetkililere, İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını organize etmek, uygulamak ve terör örgütlerini finanse etmekle birlikte İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü bölgedeki baskıcı eylemlerinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım listesine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross, eski Hazine Bakanı Jacob Joseph Lew ve Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin de aralarında olduğu 24 üst düzey askeri ve sivil Amerikalı yetkili eklendi.

İran, 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesinin üzerine eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, eski CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie gibi yetkililere yaptırım uygulamıştı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran, 24 ABD'liye daha yaptırım uyguladı - Son Dakika


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