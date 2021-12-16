İran ile yapılan Viyana müzakerelerinde üçüncü taslak metin hazırlanacak - Son Dakika

İran basınında yer alan haberde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde Avrupa heyetinin yaptırımlar ve nükleer faaliyetlere ilişkin oluşturulacak üçüncü taslak metni kabul ettiği aktarıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ediyor. İran basınında yer alan haberde, Avrupa heyetinin yaptırımlar ve nükleer faaliyetlere ilişkin oluşturulacak üçüncü taslak metni kabul ettiği duyuruldu. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde, Avrupa'nın müzakerelerde üçüncü taslak metninin esas alınmasını kabul ettiğini belirttiği aktarıldı.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilen haberde, "Avrupa, sadece daha önceki 6 oturumdaki taslak metni kabul ediyordu. Yaptırımlar ve nükleer faaliyetlerin de tartışılacağı üçüncü bir metnin de esas alınması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, ABD'nin Avrupa aracılığı ile İran'a iki anlaşma taslağı sunduğunu ve Tahran'ın 12 sayfalık taslak metin ile cevap verdiği aktarıldı. - TAHRAN