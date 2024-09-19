İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var - Son Dakika
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Politika

İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var

İran\'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye\'ye mi gelecek? MSB\'den açıklama var

Düzensiz göçmenleri ülkeden göndermeye hazırlanan İran, Mart 2025'e kadar yaklaşık 2 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini duyururken bu göçmenlerin Türkiye'ye gönderileceği iddiası kamuoyunda infial yarattı. Söz konusu haberlere yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı "Sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" dedi.

19.09.2024 14:45
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İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Mart 2025'e kadar ülkedeki düzensiz göçmenlerden yaklaşık 2 milyonunu sınır dışı etmeyi planlandıklarını söylemişti.

Radan, geçen hafta devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) ülkedeki düzensiz göçmen sorununa ilişkin açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla ülkedeki düzensiz göçmen sorununa karşı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran Radan, "Bu yıl yıl sonuna kadar (İran takvimine göre Mart 2025) ülkede yasa dışı olarak bulunan önemli sayıda izinsiz yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İran'ın 2 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini duyurmasının ardından ortaya atılan "Göçmenler Türkiye'ye gelecek" iddiası kamuoyunda infiale neden olur bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE GELECEKLERİ ANLAMINI ÇIKARMAK YANLIŞTIR"

MSB kaynaklarının açıklamasında "Sınır dışı etme, bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır.

"KAÇAK GÖÇMEN SAYISI SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEDİR"

Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Politika İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Beykozlu:
    Gelin Gelin Merter Zeytinburnu Esenlerde boş yer var 84 8 Yanıtla
  • Barış AYDIN:
    "Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır." MSB Madem öyle bunca Suriyeli, Iraklı, Afgan nasıl olur da ülkeme girebiliyor? Milletimin öğretmenini öldürdüler, o korunan sınırdan nasıl geçebildiler? 67 4 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Kopun kopun gelin 58 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tmm inandık 53 8 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Dostlarimizi kapida mi birakalim . Ayip olur. Gelin gelin 30 4 Yanıtla
  • ali canpolat:
    oy oy oy damızlıklar maşallah 18 3 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Sınırlar nasıl korunuyor demiş :)))) 16 1 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    MAYINLAYINCA HERKES RAHAT UYUR 13 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    mevlana ne demiş çıkıp çıkıp gelin demiş 14 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    İnşallah gelmezler.. 9 1 Yanıtla
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