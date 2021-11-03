Üye Girişi
İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu - Son Dakika

İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu

03.11.2021 22:27
İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Viyana müzakerelerine başkanlık eden Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde başlayacaklarını açıkladı. Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "ABD'nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarının kaldırılması hedefiyle Viyana'daki nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık" dedi.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti. - TAHRAN

Nükleer, Viyana, Kasım, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti 22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar 21:55 Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü 21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı 21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721 21:03 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi
Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi 17:51 Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi

Son Dakika Haberleri
22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti
21:54 Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
21:52 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı
21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı
21:21 Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi
21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
21:02 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721
20:46 Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu
20:34 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi         
22:23
Tır dorsesine çilingir sofrası kuran grup diğer sürücülere Tır dorsesine çilingir sofrası kuran grup diğer sürücülere "şerefe" hareketi yaptı         
22:03
Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı         
21:53
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
21:12
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 22:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement