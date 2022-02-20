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İran ve Katar, limanlarını deniz altı tüneli ile birbirine bağlamak istiyor - Son Dakika

İran ve Katar, limanlarını deniz altı tüneli ile birbirine bağlamak istiyor

20.02.2022 22:00
İran ve Katar, limanlarını deniz altı tüneli ile birbirine bağlamak istiyor

İran Yol ve Çevrecilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, İran ve Katar arasında ülke limanlarını ve ulaşımı kapsayan 4 önemli ön anlaşma imzalanacağını açıklayarak, bu anlaşmalarla iki ülke limanlarını inşa edilecek deniz altı tünelleri ile birbirine bağlamanın hedeflendiğini açıkladı.

İran Yol ve Çevrecilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, İran ve Katar arasında ülke limanlarını ve ulaşımı kapsayan 4 önemli ön anlaşma imzalanacağını açıklayarak, bu anlaşmalarla iki ülke limanlarını inşa edilecek deniz altı tünelleri ile birbirine bağlamanın hedeflendiğini açıkladı.

İran Yol ve Çevrecilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Katar'a yapacağı ziyarette, iki ülke arasında limanlar ve ulaşım konularında anlaşmalar imzalanacağını açıkladı. Sefayi, İran ve Katar arasında ülke limanlarını ve ulaşımı kapsayan 4 önemli ön anlaşma imzalanacağını bildirerek, bu anlaşmaların arasında iki ülke limanlarını, inşa edilecek deniz altı tünelleri ile birbirine bağlamanın hedeflendiğini söyledi. Katar ile iki ülke arasında imzalanacak 4 ön anlaşmanın hazırlandığını ifade eden Sefayi, "Hava ulaşımı, deniz ulaşımı, limanlar ve bir bölümü de deniz altından geçecek tünellerin inşa edilmesi olmak üzere toplamda 4 ön anlaşma hazırlandı. Deniz altından geçecek olan tünel projesi İran'ın Buşehr limanından Katar'a uzanacak" dedi.

Sefayi, deniz altından tüneller aracılığıyla İran'ı Katar'a bağlamayı mega proje olarak adlandırarak "Deniz altı tünel projemiz, Katar'ı tüm kuzey ülkelerine, Hazar Denizi'ne, Avrupa'ya, Doğu ve Batı ülkelerine bağlayacak. Bu, her iki ülke için de büyük bir proje. Bu şekilde körfez kuzeye ve güneye bağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Sefayi, iki ülke limanlarını tüneller aracılığı ile bağlamanın zaman alacağını ve bu konuda taraflar arasında müzakerelerin neticelenmesi halinde anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri'nin resmi daveti üzerine yarın Doha'ya giderek Katarlı yetkililer ile yapacağı görüşmelerin ardından Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı işadamları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Reisi'nin ziyaretinin ikinci gününde Katar'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin altıncı zirvesinde konuşma yapması bekleniyor. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran ve Katar, limanlarını deniz altı tüneli ile birbirine bağlamak istiyor - Son Dakika


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